Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΥ: Ρεκόρ κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα

Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος των κρουσμάτων και πού επιβραδύνεται ο ρυθμός μετάδοσης.

Ρεκόρ δύο εκατομμυρίων νέων κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα παγκοσμίως, αν και ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε κατά 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με εξαίρεση την Αφρική, σε όλες τις περιοχές του κόσμου παρατηρήθηκε άνοδος των κρουσμάτων από τις 14 ως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 30,6 εκατομμύρια κρούσματα covid-19 από την εμφάνιση της ασθένειας τον Δεκέμβριο στην Κίνα.

“Από τις 14 ως τις 20 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια νέα κρούσματα covid-19, αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και ο μεγαλύτερος εβδομαδιαίος αριθμός κρουσμάτων από την αρχή της επιδημίας. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά 10%, με 37.700 να αναφέρονται”, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΠΟΥ που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Στην περιοχή της Ευρώπης καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος στον αριθμό των θανάτων στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε (αύξηση 27% σε σχέση με την προηγούμενη).

Περισσότερο από το 38% των νέων κρουσμάτων εντοπίστηκε στην αμερικανική ήπειρο, η οποία παραμένει η πλέον πληγείσα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Όμως στην περιοχή αυτή το ποσοστό των θανάτων μειώθηκε κατά 22%.

Στη νοτιοανατολική Ασία, όπου εντοπίζεται το 35% των νέων κρουσμάτων, ξεπεράστηκε το όριο των 100.000 νεκρών, με 9.000 νέους θανάτους να καταγράφονται την προηγούμενη εβδομάδα.

Στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και του δυτικού Ειρηνικού παρατηρείται τις τρεις τελευταίες εβδομάδες μικρή άνοδος στον αριθμό των κρουσμάτων όπως και των θανάτων.

Αντίθετα, στην Αφρική η εξάπλωση της επιδημίας εξακολουθεί να επιβραδύνεται, με το ποσοστό των νέων κρουσμάτων να μειώνεται κατά 12% και κατά 16% των θανάτων.