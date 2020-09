Οικονομία

ΕΣΕΕ: σε ιστορική καμπή και μετεξέλιξη το εμπόριο

Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου η σημερινή και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κρούει τον κώδωνα για να μην προκαλέσει η πανδημία βίαιη αλλαγή του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας...

Η 22α Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου και όπως τονίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκα, η επέτειος βρίσκει σήμερα τον εμπορικό κόσμο της χώρας σε μία ιστορική καμπή και μετεξέλιξη.

"Η έκβασή της θα κρίνει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας" αναφέρει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: Το εμπόριο είναι στη φύση του Έλληνα, ο οποίος με την εξωστρεφή ιδιοσυγκρασία του προσδίδει πάντα στην εμπορική δραστηριότητα χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν την στενή οικονομική έννοια. Οι ανθρώπινες, κοινωνικές και διακρατικές σχέσεις, η λαϊκή τέχνη, η ναυτιλία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός στη χώρα μας, ανέκαθεν διαπλάθονται από την ορμή και την ποιότητα του Εμπορίου.

Ωστόσο, πολλοί παράγοντες που σήμερα επενεργούν με ταχύτητα και αλλάζουν δραστικά τις δομές της ελληνικής οικονομίας επιδρούν άμεσα στη λειτουργία της εμπορικής επιχείρησης και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Οι παρατεταμένες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και η επιτακτική ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ δημιουργούν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το Ελληνικό Εμπόριο τις οποίες η ΕΣΕΕ αντιμετωπίζει με ετοιμότητα και αισιοδοξία.

Αυτή την ώρα η ελληνική εμπορική επιχείρηση έχει την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης για να υπερκεράσει τις πρωτοφανείς δυσκολίες, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και το μερίδιο αγοράς που της αναλογεί, ώστε παράλληλα να μπορέσει να σχεδιάσει τις κινήσεις της στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται την εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ο διάλογος που έχει ανοίξει για την «επόμενη μέρα» της πανδημίας πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ώστε αφενός η πανδημία να μην προκαλέσει βίαιη αλλαγή του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας σε βάρος των πιο ευάλωτων εμπορικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρασχεθούν στις εμπορικές επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους σε αυτές νέου τύπου «εργαλεία», όπως χρηματοδοτικές ενισχύσεις και κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουν και θα επαυξήσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην οικονομία προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας".