Οικονομία

Λάμψα ΑΕ: Δεν πωλείται η “Μεγάλη Βρεταννία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία προτίθεται «να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο και δικαίωμα που διαθέτει για την προστασία του κύρους, της φήμης και των κεκτημένων».

«Δεν υπάρχουν σήμερα ούτε προχωρημένες, ούτε πρώιμες, ούτε καν "διαπραγματεύσεις" με Άραβες ή άλλης προέλευσης επενδυτές. Δεν υπάρχει σκέψη, σχεδιασμός ή προγραμματισμός για πώληση του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" ούτε εν συνόλω ούτε εν μέρει».

Αυτά τονίζει σε ανακοίνωση της η «εταιρεία ελληνικών ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ», με αφορμή, όπως λέει, «πληροφορίες» και εικασίες «δημοσιογραφικών-επιχειρηματικών κύκλων» και άλλων αδιευκρίνιστων «πηγών» ποικίλων γεωμετρικών σχημάτων, σχετικά με δήθεν πώληση του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία».

Η «Λάμψα ΑΕ», εν μέσω πανδημίας και πρωτόγνωρης δοκιμασίας της οικονομίας και του ελληνικού τουρισμού, δεν απεργάζεται «πωλήσεις» αλλά, τουναντίον, υλοποιεί επενδύσεις, επικεντρώνεται στην προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα και σχεδιάζει το αναπτυξιακό της μέλλον, τονίζει στην ανακοίνωση της.

Με έναν αιώνα παρουσίας στο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι, καθιερωμένη ως μία εκ των πλέον υγιών και ισχυρών εταιρειών της χώρας, με αναγνώριση παγκόσμιας εμβελείας, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ» δεν θα επιτρέψει την κακέμφατη περιφορά της επωνυμίας της ως «τροπαίου» των «ευσεβών πόθων» ή των όποιων άλλων σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, οποιουδήποτε, αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Προς αυτόν τον σκοπό, δηλώνει ότι προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο και δικαίωμα που διαθέτει για την προστασία του κύρους, της φήμης και των κεκτημένων της.