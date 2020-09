Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Άρειος Πάγος: αυτόφωρο για όσους αρνούνται τη μάσκα

Τι αναφέρει η εγκύκλιος από τον Άρειο Πάγο για τις μάσκες. Έκκληση του εισαγγελέα για επαγρύπνηση στα καλέσματα μέσω διαδικτύου!

Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα προκάλεσε το κίνημα αρνητών της μάσκας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο κ. Πλιώτας ζητά να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία και να σχηματίζεται ποινική δικογραφία για όσους αρνούνται τη χρήση μάσκας, ενώ καλεί τις εισαγγελικές αρχές σε επαγρύπνηση σχετικά με τη τήρηση των μέτρων αλλά και για την ανυπακοή ακόμα και μέσω διαδικτύου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του Αρείου Πάγου:

Με τις υπ΄ αρ. 4/2020 και 7/2020 εγκυκλίους μας απευθύναμε γενικές οδηγίες και συστάσεις στο πλαίσιο της από τις διατάξεις των άρθρων 19 §§1 στοιχ. γ, 2 και 24 §5 στοιχ.α Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ αρμοδιότητάς μας, επικεντρωμένων αυτών στην κατά την άσκηση της δικής σας βασικής λειτουργικής αρμοδιότητας ποινική αντιμετώπιση της παραβίασης των εκάστοτε διατασσόμενων μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Επισημάναμε εξυπαρχής την κυρίαρχη, για την περίπτωση, διεκδικούσα εφαρμογή στην ποινική δίωξη διάταξη του άρθρου 285 ΠΚ, εφόσον βεβαίως συντρέξουν όλα τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του προβλεπόμενου εγκλήματος, οι διαβαθμίσεις του οποίου εξικνούνται μέχρι και την αναγωγή της πράξης σε κακούργημα (βλ. προγενέστερες εγκυκλίους μας). Είναι περιττό να τονιστεί η ανάγκη εξακολούθησης της σχετικής υποχρέωσης, εγρήγορσης, συνεχούς ενδιαφέροντος και κατά νόμο παρέμβασης των εισαγγελέων πρωτοδικών της επικράτειας για την άσκηση της καθύλη, κατά τόπο και λειτουργία αρμοδιότητάς τους όταν διακρίνονται συναφείς παραβατικές ενέργειες.