Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα στο υπουργείο Εργασίας

Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του υπουργείου μετά τον εντοπισμό κρούσματος.

Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στο υπουργείο Εργασίας.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ακολουθούνται οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεισε ο πρώτος όροφος του υπουργείου όπου εργαζόταν ο υπάλληλος και θα προγραμματιστεί απολύμανση τόσο του πρώτου ορόφου, όσο και ολόκληρου του κτιρίου.