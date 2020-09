Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: H Ελλάδα στο ευρωπαϊκό αποθεματικό για ιατρικό εξοπλισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργίας μιας «δεξαμενής» ιατρικού υλικού ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ανακοινώθηκε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Επίτροπο Janez Lenarcic, η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα δημιουργίας αποθεματικού για κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας rescEU, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.



Όπως επισημαίνεται «πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργίας μιας «δεξαμενής» ιατρικού υλικού ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (ιδίως προστατευτικές μάσκες, γάντια, ιατρικές στολές και αναπνευστήρες ΜΕΘ), μέσω της οποίας τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα διασφαλίζουν επαρκή αποθέματα και άμεση διανομή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική πρόταση χρηματοδότησης για συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία αξιολογήθηκε και έγινε αποδεκτή. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από ευρωπαϊκούς πόρους προς τη χώρα μας ανέρχεται στα 55,5 εκ. ευρώ.

Στην εν λόγω πρωτοβουλία συμμετέχουν έως τώρα, εκτός από την Ελλάδα, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ρουμανία.



Τα κοινά αποθέματα του εξοπλισμού διαμοιράζονται προς φύλαξη στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% το κόστος αγοράς, φύλαξης και διανομής του υλικού.



Η εν λόγω πρωτοβουλία, αποσκοπεί σε πρώτη φάση στην ακόμα καλύτερη θωράκιση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας στην Ευρώπη έναντι του κορονοϊού, ενώ μακροπρόθεσμα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επιπλέον ασπίδα έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών έναντι κάθε πρόκλησης για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη»