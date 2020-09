Κοινωνία

Στα χέρια της ΕΛΑΣ νεαροί που είχαν “ρημάξει” την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και μηχανές.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές από οικίες, καταστήματα και αυτοκίνητα, καθώς και κλοπές μοτοσυκλετών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και κυρίως στην Καλλιθέα και στη Νέα Σμύρνη.

Συνελήφθησαν, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από απογευματινές ώρες της 15-9-2020 έως πρωινές ώρες της 16-9-2020, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., οκτώ (8) άτομα (ηλικίας από 16 έως 29 ετών) μέλη της συμμορίας. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δεκατρία (13) επιπλέον μέλη.

Σε βάρος των ανωτέρω, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία, αποτελούμενη από νεαρά άτομα, είχε συσταθεί τουλάχιστον από έτους και διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες, καταστήματα και αυτοκίνητα, καθώς και κλοπές μοτοσυκλετών

Η δράση της οργάνωσης εκτείνετο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά κυρίως στις περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί, -16- περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων, -11- οικιών, -10- αυτοκινήτων και -2- κλοπές μοτοσυκλετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.