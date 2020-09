Πολιτισμός

Αντιδράσεις για την παραίτηση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από την αντιπολίτευση κατά του υπουργείου Πολιτισμού. Τι αναφέρουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Αντιδράσεις και «πυρά» από την αντιπολίτευση κατά του υπουργείου Πολιτισμού προκάλεσαν οι παραίτησεις σύσσωμου του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, οι οποίες έγιναν άμεσα αποδεκτές από την Λίνα Μενδώνη.

Σε ανακοίνωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιοι Τομεάρχες Σίας Αναγνωστοπούλου και Πάνος Σκουρολιάκος αναφέρουν πως «γι’ άλλη μία φορά αποδεικνύεται περίτρανα η ανικανότητα της κ. Μενδώνη να διαχειριστεί την κρίση που μαστίζει εν συνόλω τους εργαζόμενους στον σύγχρονο Πολιτισμό».

Παράλληλα προσθέτουν ότι «στις 7 Σεπτεμβρίου με ερώτηση στην Βουλή είχαμε τονίσει τον προβληματικό, ως και αδιαφανή τρόπο που διεξήχθη ο διαγωνισμός με το πρόγραμμα «Covid19 Support» ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχε ανακοινωθεί αρμόδια Επιτροπή, δεν είχαν ανακοινωθεί τα κριτήρια βάσει των οποίων θα προκρίνονταν οι προτάσεις. Η δε δημοσίευση του ΦΕΚ της προκήρυξης του διαγωνισμού, ακόμα αναζητείται».

Και σημειώνουν ότι «στην επιστολή παραίτησης του ΔΣ του ΕΚΚ αποδεικνύεται ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με αδιαφανή τρόπο. Η αλαζονεία, ο κυνισμός, η απαξίωση των δημιουργών, η αδιαφορία για τους εργαζόμενους, η αδιαφάνεια, η έλλειψη κάθε έννοιας λογοδοσίας περικλείονται σε μία μικρή φράση: «Μόλις έλαβα την επιστολή σας. Η παραίτησή σας γίνεται άμεσα δεκτή». Όταν ένας/μία Υπουργός ειδικά όταν αυτός/αυτή είναι Υπουργός Πολιτισμού, απαντά με αυτόν τον ιταμό τρόπο στο ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που παραιτείται, αφήνοντας εκκωφαντικές αιχμές για αδιαφανείς διαδικασίες, τότε ίσως η Υπουργός Πολιτισμού τη μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στον Πολιτισμό, είναι η δική της παραίτηση».

Από την πλευρά του το Κίνημα αλλαγής σε ανακοίνωση του Τομέα Πολιτισμού αναφέρει ότι «η παραίτηση του Δ.Σ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με αφορμή τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας, έρχεται να αναδείξει την προχειρότητα με την οποία εκπονήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προχειρότητα που δημιούργησε πολλά προβλήματα σε σχέση με την υλοποίησή του από το ΕΚΚ που καλείτο να διεκπεραιώσει την εξέταση 1400 προτάσεων, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός, αλλά και πολλές ενστάσεις από τους κινηματογραφιστές, που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα».



Και προσθέτει: «το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ένα κλίμα επιθέσεων από συνδικαλιστικούς φορείς κινηματογραφιστών και ανθρώπων του χώρου, με αποδέκτη το Κέντρο καθώς και ομαδικές προσφυγές στη δικαιοσύνη, καθιστώντας στην ουσία αδύνατη την υλοποίηση του προγράμματος. Η προχειρότητα συνεχίσθηκε και με την εξαγγελθείσα από το ΥΠΠΟΑ δεύτερη φάση του προγράμματος, κατά την οποία διαπιστώνονται επίσης κραυγαλέες παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, που μπορούν να οδηγήσουν σε κατασταλτικό έλεγχο των χρηματοδοτήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Τέλος, καταλήγει ότι «ο Τομέας Πολιτισμού του Κινήματος Αλλαγής έχει επανειλημμένα εκφρασθεί για την ανάγκη λύσεων που αφορούν στην κινηματογραφική κοινότητα, υπενθυμίζοντας ότι οι προτάσεις του νόμου Γερουλάνου μένουν ακόμα να εφαρμοσθούν. Ζητάμε επίσης από το Υπουργείο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες (άμεση εκλογή νέου Δ.Σ. ΕΚΚ, περαιτέρω διεύρυνση χρηματοδοτούμενων προτάσεων με υγιή και δίκαια κριτήρια επιλογής κλπ) ώστε να διευθετηθεί η κρίση, για να μη χαθεί η ευκαιρία χρηματοδότησης και υλοποίησης των προτάσεων που θα δώσουν μια οικονομική ανάσα σε εκατοντάδες εργαζόμενους του οπτικοακουστικού χώρου».