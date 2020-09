Πολιτική

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει τη δημόσια υγεία στα ζάρια

Επίθεση στην κυβέρνηση για το χειρισμό της κρίσης του κορονοϊού από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

«Η υποκρισία και οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη παίζουν καθημερινά τη δημόσια υγεία στα ζάρια», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας δριμεία κριτική στα πρόσφατα περιστατικά όπου «ο κ. Κουμουτσάκος ισχυρίζεται ότι κοινώνησε τυχαία, και σήμερα ο κ. Χαρδαλιάς εμφανίστηκε χωρίς μάσκα να φιλάει το χέρι ιερέα».

«Η ατομική ευθύνη που επικαλείται η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται αφορά μόνο τους πολίτες», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας πως ενώ «το ΕΣΥ βρίσκεται πλέον στα όρια του, καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες στοιβάζονται στα ΜΜΜ».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

“Η κυβέρνηση σπατάλησε τον χρόνο που κέρδισε η κοινωνία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όρια του.

Καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες στοιβάζονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αφού δεν έχει γίνει τίποτα για την ενίσχυση των δρομολογίων.

Η ατομική ευθύνη που επικαλείται η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται αφορά μόνο τους πολίτες.

Στοχοποιούν τους νέους ανθρώπους και μέσα σε λίγες μέρες είδαμε τον κ. Κουμουτσάκο να ισχυρίζεται ότι κοινώνησε τυχαία και σήμερα τον κ. Χαρδαλιά να παραβιάζει κάθε μέτρο, και να εμφανίζεται -χωρίς μάσκα- να φιλάει το χέρι ιερέα.

Η υποκρισία και οι επιλογές τους παίζουν καθημερινά τη δημόσια υγεία στα ζάρια”.

ΚΚΕ: Άμεση επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας

Το αίτημά του για επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας προτείνει και πάλι το ΚΚΕ, με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

«Η εκρηκτική κατάσταση, που διαμορφώνεται με τους ασθενείς, που έχουν ανάγκη εισαγωγής στα νοσοκομεία και τις κλίνες ΜΕΘ, αποκαλύπτει αφενός τα ψέματα της κυβέρνησης για δήθεν θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας αφετέρου την αναγκαιότητα να γίνει επιτέλους πράξη το αίτημα του ΚΚΕ και των νοσοκομειακών γιατρών από την αρχή της πανδημίας: Άμεση επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας κι ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό, μαζί με μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Αντί γι’ αυτό η κυβέρνηση προβάλλει προκλητικά τη δημιουργία κάποιων ελαχίστων ΜΕΘ, πολλές από τις οποίες είναι ακόμη “στα χαρτιά” και κυρίως συνεχίζει τα μπαλώματα και την ανακύκλωση κρεβατιών και προσωπικού, αποκλείοντας σε πολλές περιπτώσεις τη φροντίδα για άλλα περιστατικά, θεραπείες, χρόνια πάσχοντες».