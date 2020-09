Παράξενα

Αγόραζε κρέπα και κόντεψε να σκοτωθεί από... βαριοπούλα!

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 24χρονη στη Θεσσαλονίκη...

Σύμφωνα με αναφορές στη σελίδα του Facebook «Θεσσαλονίκη – Τα Καλά, τα Στραβά και τα Ανάποδα», την οποία επικαλείται το thestival.gr, την ώρα που βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης, κρεπερί συγκεκριμένα, και έφευγε από το σημείο, έπεσε μία βαριοπούλα από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας και παραλίγο να πέσει πάνω της.

Η βαριοπούλα, μάλιστα, μετά την πτώση άρχισε να χτυπάει σε διάφορα σημεία, κάνοντας γκελ και προκαλώντας υλικές ζημιές σε κατάστημα με είδη σουβενίρ.

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στη σελίδα του Facebook την ανατριχιαστική στιγμή: «Βαριοπούλα βάρους πέντε κιλών έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Στυλιανού Γόνατα.

Παρ’ ολίγον θα θρηνούσαμε μια 24χρονη κοπέλα, η οποία αγόραζε κρέπα από κατάστημα ακριβώς στο σημείο πτώσης και για μερικά δευτερόλεπτα έφυγε από το ακριβές σημείο που έπεσε το βαρύ εργαλείο για να μπει εντός του καταστήματος, ώστε να πληρώσει.

Η βαριοπούλα μετά την αρχική της πτώση άρχισε να χτυπάει σε διάφορα σημεία κάνοντας γκελ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε κατάστημα με είδη σουβενίρ. Από θαύμα εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος απο το σημείο και έτσι δεν είχαμε τραυματίες. Η τρελή πορεία της βαριοπούλας σταμάτησε, αφού χτύπησε σε άλλα τέσσερα σημεία, ένα μέτρο από το σημείο της αρχικής πτώσης.

Ο αλβανικής καταγωγής εργάτης έντρομος κατέβηκε και μάζεψε το παρά λίγο φονικό αντικείμενο και συνέχισε μετά από λίγη ωρα τις εργασίες του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα! Τελικά κανείς δεν είναι ασφαλής όσο υπάρχουν απρόσεκτοι και μπαλκόνια».

Πηγή: thestival.gr