Πανιώνιος: Στο χείλος του γκρεμού ο ιστορικός σύλλογος

Έμεινε εκτός Super League 2 και οδεύει ολοταχώς προς τις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Εκτός επαγγελματικών κατηγοριών, για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα βρει η νέα αγωνιστική περίοδος τον Πανιώνιο.

Αν και οι “κυανέρυθροι” είχαν δηλώσει αρχικά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2, το “ναυάγιο” των διαπραγματεύσεων με υποψήφιους επενδυτές… οδηγεί στη διάλυση της ΠΑΕ και την επανεκκίνηση από τα ερασιτεχνικά.

Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ενημέρωσε με επιστολή του σήμερα ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία και πλέον το μέλλον του βρίσκεται στα χέρια της ΕΠΟ.

Αν η Ομοσπονδία δεχθεί, παρότι έχουν ήδη καταρτιστεί οι όμιλοι και έχει πραγματοποιηθεί η κλήρωση, ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί στη Γ΄ Εθνική, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οδεύει προς το τοπικό πρωτάθλημα της Αθήνας και 130 χρόνια ιστορίας κινδυνεύουν με αφανισμό...