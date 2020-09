Life

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για το κίνημα “Black Lives Matter”

Ποιον προτιμά για πρόεδρο των ΗΠΑ ο Αμερικανός τραγουδιστής - τραγουδοποιός.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε για το κίνημα Black Lives Matter, χαρακτηρίζοντάς το «μια τεράστια ελπίδα» την οποία «η ιστορία απαιτεί».

Διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα του κινήματος από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε, ενώ ήταν υπό κράτηση αστυνομικών στη Μινεάπολη.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συζήτησε πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Black Lives Matter σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone. «Η λευκή υπεροχή και το λευκό προνόμιο έχουν προχωρήσει πολύ βαθύτερα από ό,τι νόμιζα» είπε.

«Νομίζω ότι είχα την αίσθηση τα προηγούμενα τρία ή τέσσερα χρόνια ότι ο ρατσισμός και η λευκή υπεροχή και το λευκό προνόμιο ήταν φλέβες στα άκρα μας, παρά μια αορτή που διαπερνά την καρδιά του έθνους, το οποίο αισθάνομαι τώρα» είπε.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής - τραγουδοποιός είπε ότι το κίνημα Black Lives Matter «είναι μια κίνηση τεράστιας ελπίδας και είναι μια εξαιρετικά πολύμορφη ομάδα νέων που βρίσκονται στο δρόμο». «Και είναι ένα κίνημα που η ιστορία απαιτεί τώρα» σημείωσε

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχολίασε επίσης τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και γιατί το «Letter To You» -το νέο του άλμπουμ με την E Street Band- δεν θα περιέχει τραγούδια για τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό θα ήταν το πιο βαρετό άλμπουμ στον κόσμο», είπε σημειώνοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν ήταν η πρώτη του επιλογή για υποψήφιος των Δημοκρατικών, αλλά παρ' όλα αυτά τον υποστηρίζει.