Life

Άλεκ Μπάλντουιν: Ο απίστευτος λόγος που δεν κατεβαίνει στην πολιτική

Ο 62χρονος ηθοποιός ασκεί συνεχώς κριτική για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

O Άλεκ Μπάλντουιν εκτός από διάσημος ηθοποιός είναι γνωστός και για τον πολιτικό του λόγο. Ο 62χρονος ηθοποιός ασκεί συνεχώς κριτική για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μέσα από την εκπομπή του «Saturday Night Live» για την οποία και απέσπασε βραβείο Emmy.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνομιλίας με τον Ρομπ Λόου (Rob Lowe) ο Μπάλντουιν μίλησε και για τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Όπως είπε οι πολιτικοί αναζητούν μέσα από τα δημόσια αξιώματα την ολοκλήρωσή τους. «Κανένας από αυτούς δεν χάνει τον ύπνο του για οτιδήποτε άλλο εκτός από την πολιτική τους δύναμη και τη συγκέντρωση χρημάτων», είπε.

Παραδέχτηκε ότι θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί με την πολιτική και να διεκδικήσει το αξίωμα του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, η γυναίκα του όμως δεν το θεωρεί καθόλου καλή ιδέα.

«Η σύζυγός μου, μού είπε ότι θα με χωρίσει αν το κάνω», σημείωσε.

Από την πλευρά του και ο Λόου είπε πως κάποια στιγμή σκέφτηκε να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά ρίχνοντας μία ματιά σε άλλους ηθοποιούς που ασχολήθηκαν εγκατάλειψε την ιδέα.