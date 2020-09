Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: σε επίπεδο συμβούλων η προετοιμασία διαλόγου

Τι αποφασίστηκε στην τηλεδιάσκεψη Μισέλ - Μέρκελ - Ερντογάν

Της Μαρίας Αρώνη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης μεταξύ Μισέλ, Μέρκελ και Ερντογάν αναφέρονται τα εξής:

"Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Γερμανίδα Καγκελάριος είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μίλησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.

Συζήτησαν, επίσης, για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό θα προετοιμαστεί περαιτέρω σε επίπεδο συμβούλων".

Άγκυρα: Ελλάδα-Τουρκία έτοιμες για διερευνητικές επαφές

Η Τουρκία και η Ελλάδα δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να συνεχίσουν τις διερευνητικές επαφές για να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ανακοίνωσε, από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν τόνισε, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ότι το momentum που έχει εν μέρει διαμορφωθεί μέσω της επανέναρξης του διαλόγου πρέπει να διατηρηθεί με «αμοιβαία βήματα».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμα ότι ελπίζει πως η Ευρωπαϊκή Σύνοδος στις 24 με 25 Σεπτεμβρίου θα δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι η πραγματοποίηση συγκεκριμένων βημάτων όσον αφορά την τελωνειακή ένωση μεταξύ των δύο πλευρών, το μεταναστευτικό και την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς θεωρήσεις, θα βοηθούσε να δημιουργηθεί μια θετική βάση για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Βέμπερ: Να τερματίσουμε τις ενταξιακές συνομιλίες με την Τουρκία

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, Mάνφρεντ Βέμπερ, ζητά τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και τη ριζική αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί της.

«Είναι η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να τερματίσουμε τις ενταξιακές συνομιλίες τώρα και να ξεκινήσουμε μια πιο ουσιαστική πορεία εταιρικής σχέσης. Πρέπει να πούμε στην Τουρκία ότι δεν θα υπάρξει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα, όμως, να κλείσει η πόρτα με την Τουρκία. Πρέπει να συζητήσουμε παράλληλα μαζί της, επί παραδείγματι για τη βελτίωση των οικονομικών μας σχέσεων», τόνισε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα “Die Welt”.