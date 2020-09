Αθλητικά

Άρης: Παραιτήθηκε ο Άγγελος Χαριστέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ.

Ο Άγγελος Χαριστέας υπέβαλε το πρωί της Τρίτης (22/9) την παραίτησή του από το πόστο του διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της ΠΑΕ Άρης. Παραίτηση που έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Εν τω μεταξύ, ο Απόστολος Μάντζιος, ως νέος προπονητής του Άρη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου. Μετά το χθεσινό ρεπό, όσοι αγωνίστηκαν στο νικηφόρο παιχνίδι στο Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν σε υψηλούς ρυθμούς, με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται στην τακτική (επιθετικό κομμάτι). Πέραν του τραυματία Εμάνουελ Σάκιτς (κάταγμα 5ου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι), όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν κανονικά.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα –πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»– με τα βλέμματα να στρέφονται στην αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΣ Γιάννενα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (27/09, 16:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.