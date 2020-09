Πολιτική

Έβρος - Χρυσοχοΐδης: Ο φράχτης θωρακίζει τα σύνορα της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

(φωτογραφία αρχείου)

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το πρωί συμμετείχε σε σύσκεψη στο αμφιθέατρο του δημοτικού καταστήματος Φερών, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, του αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, Δημήτρη Κολγιώνη, των προέδρων του αγροτικού και του κτηνοτροφικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή και Κώστα Δουνάκη αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Πέτροβιτς, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από τα οποία διέρχεται ο φράχτης, η πρόσληψη 800 νέων συνοριοφυλάκων και η κατασκευή νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου είπε χαρακτηριστικά πως ο κ. Χρυσοχοϊδης «Τόνισε ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων (διαδικασία εξπρές όπως και για την κατασκευή του φράχτη), εκτιμώντας ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε ν' αποζημιωθούν οι αγρότες». Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, ότι «ο φράχτης αφενός θωρακίζει τα σύνορα της χώρας, ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και ως αντιπλημμυρικό έργο, παράλληλα με την κατασκευή του οποίου θα γίνουν και συνοδά έργα που θα ενισχύσουν την αντιπλημμυρική θωράκιση, στα σημεία όπου επιβάλλεται, ενώ συγχρόνως θα βελτιωθεί και το αγροτικό οδικό δίκτυο, με παρεμβάσεις που θα γίνουν από την εργολαβία».

Ο κ. Πέτροβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαγγελία από τον κ. Χρυσοχοϊδη της πρόσληψης 800 νέων συνοριοφυλάκων. «Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την εξαγγελία από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της πρόσληψης 800 νέων συνοριοφυλάκων. Με την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός μας 800 νέοι του Έβρου θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν τη φύλαξη των συνόρων και ν’ απασχοληθούν παραμένοντας στην περιοχή. Η φυγή των νέων και το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη απειλή και η νέα ευκαιρία που δίνει το Υπουργείο, είναι μία ευκαιρία παραμονής των νέων στον τόπο τους, υπηρετώντας την πατρίδα και φυλάσσοντας τα σύνορα», σημείωσε ο κ. Πέτροβιτς, συμπληρώνοντας ότι «η εντοπιότητα θα είναι ένα χαρακτηριστικό και του νέου διαγωνισμού».

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει ήδη υποβληθεί το αίτημα χρηματοδότησης, από ευρωπαϊκά κονδύλια, για τις εν λόγω προσλήψεις, το οποίο εκτιμάται ότι θα τύχει θετικής απάντησης, αμέσως μετά την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού και της πρόσληψης των νέων συνοριοφυλάκων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στην περιοχή του Έβρου.

Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέου Αστυνομικού Μεγάρου, ο κ. Χρυσοχοϊδης δήλωσε, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, ότι προχωράει η διαδικασία, σε συνεργασία και με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να μεταστεγαστεί η Αστυνομική Διεύθυνση σε ιδιόκτητο κτίριο που θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης.