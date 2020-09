Παράξενα

Ο “Ρωμαίος” και η “Ιουλιέτα” τον καιρό του... κορονοϊού (εικόνες)

Ερωτεύτηκαν από τα μπαλκόνια τους στο lockdown και τώρα είναι έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο κορονοϊός δεν κατάφερε να σκοτώσει τον ρομαντισμό, ούτε τον έρωτα. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα η ερωτική ιστορία δύο νέων στη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, που ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα εν μέσω καραντίνας όταν βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να ακούσουν μία συναυλία… βιολιού.

Οι δυο τους ερωτεύτηκαν από... απόσταση και τώρα είναι έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο λόγος για τον 38χρονο Michele D'Alpaos και τη 40χρονη Paola Agnelli, που είδε ο ένας τον άλλο από μακριά. Και έτσι επικοινωνούσαν τις επόμενες 10 εβδομάδες της αυστηρής καραντίνας.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε στους «Times» την ευτυχή κατάληξη της απροσδόκητης γνωριμίας τους, λέγοντας πως σχεδιάζουν ήδη τον γάμο τους. Εννοείται στην ταράτσα της πολυκατοικίας του Michele.

Η Paola, δικηγόρος, είδε πρώτη τον Michele. Ήταν και οι δύο στις βεράντες τους για μια αυτοσχέδια συναυλία στη γειτονιά κατά το lockdown, την οποία θα έδινε η αδελφή εκείνης, που παίζει βιολί.

Ο Michele την αναζήτησε στο Instagram και οι δυο τους ξεκίνησαν το φλερτ μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα. Και μιας και υπήρχε αυστηρή καραντίνα, δεν μπορούσαν να βρεθούν από κοντά, επικοινωνώντας μόνο από το μπαλκόνι και το τηλέφωνο.

Τον έρωτά τους τον έμαθε βέβαια όλη η γειτονιά, καθώς εκείνος σήκωσε ένα μεγάλο πανό στην ταράτσα της πολυκατοικίας του γράφοντας το όνομά της. Βγήκαν το πρώτο τους κανονικό ραντεβού τον Μάιο, σε ένα πάρκο εκεί κοντά.