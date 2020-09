Πολιτική

Βέμπερ: Να τερματίσουμε τις ενταξιακές συνομιλίες με την Τουρκία

Τη ριζική αλλαγή της πολιτικής των Βρυξελλών απέναντι στην Άγκυρα, ζητά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, Mάνφρεντ Βέμπερ, ζητά τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και τη ριζική αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί της.

«Είναι η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να τερματίσουμε τις ενταξιακές συνομιλίες τώρα και να ξεκινήσουμε μια πιο ουσιαστική πορεία εταιρικής σχέσης. Πρέπει να πούμε στην Τουρκία ότι δεν θα υπάρξει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα, όμως, να κλείσει η πόρτα με την Τουρκία. Πρέπει να συζητήσουμε παράλληλα μαζί της, επί παραδείγματι για τη βελτίωση των οικονομικών μας σχέσεων», τόνισε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα “Die Welt”.

Ο Βέμπερ είπε επίσης στην ίδια συνέντευξη ότι «μετά τη δηλητηρίαση του επικριτή της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξέι Ναβάλνι, ο αγωγός Nord Stream 2, που είναι υπό κατασκευή, πρέπει επίσης να τεθεί υπό συζήτηση. Το τέλος του Nord Stream 2 πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο των πιθανών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι είναι ένα ακόμα συστατικό στοιχείο της επιθετικής πολιτικής της ρωσικής ηγεσίας. Πρέπει να απαλλαγούμε από την αφέλεια που εξακολουθούν να έχουν κάποιοι ως προς την αντιμετώπιση της ρωσικής ηγεσίας. Η Μόσχα κατανοεί μόνο τη γλώσσα της δύναμης και του χρήματος. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει μια σαφή απάντηση στη σύνοδο κορυφής», τόνισε ο Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός (CSU).