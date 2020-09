Αθλητικά

“Έδεσε” τον Σβάρνα η ΑΕΚ

Νέο συμβόλαιο υπέγραψε ο διεθνής κεντρικός αμυντικός.

Ένας από τους μακροβιότερους παίκτες της ΑΕΚ θα γίνει ο Στράτος Σβάρνας, εάν ολοκληρώσει το νέο του συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε σήμερα. Ο διεθνής σέντερ μπακ επέκτεινε τη συνεργασία του έως το καλοκαίρι του 2025, αναπροσαρμόζοντας την τρέχουσα συμφωνία η οποία έληγε το 2023.

Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2014 σε ηλικία μόλις 17 ετών ως «σούπερ» ταλέντο από την Τριγλία Ραφήνας. Έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα της Γ΄ εθνικής εναντίον της Καλλιθέας τον Μάρτιο του 2015 και έκτοτε έχει φορέσει τη φανέλα της Ένωσης 47 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Το 2016 παραχωρήθηκε στην Ξάνθη με δυνατότητα επαναγοράς, κάτι το οποίο συνέβη δύο χρόνια αργότερα. Καθιερώθηκε επί Μάσιμο Καρέρα, ενώ κλήθηκε στην εθνική ομάδα, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 εναντίον της Σλοβενίας (0-0) για το Nations League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ και η δήλωση του παίκτη:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Στράτου Σβάρνα. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2025.

Ο Στράτος Σβάρνας αποκτήθηκε από την ΑΕΚ σε ηλικία 17 ετών από τον ΑΟ Τριγλία Ραφήνας, την άνοιξη του 2014. Το 2016 παραχωρήθηκε στην Ξάνθη, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 25 εμφανίσεις τα επόμενα δύο χρόνια, πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2018.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει αγωνιστεί συνολικά σε 47 παιχνίδια έως σήμερα, έχοντας σκοράρει δύο φορές. Παράλληλα, μέσω των εμφανίσεων του με την Ένωση κέρδισε την κλήση του στην Εθνική Ανδρών, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις αρχές του μήνα (3 Σεπτεμβρίου), στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Σλοβενία.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με την ΑΕΚ, ο Στράτος Σβάρνας δήλωσε στο aekfc.gr: "Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος που συνεχίζουμε μαζί. Γιατί είναι αυτό που πάνω απ’ όλα ήθελα! Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω την ομάδα μου για τη στήριξη και πάνω απ’ όλους τον κ. Μελισσανίδη για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου. Το μόνο που εύχομαι είναι με σκληρή δουλειά και πλήρη αφοσίωση στην ομάδα να φανώ αντάξιος των προσδοκιών και όλοι μαζί να καταφέρουμε την υλοποίηση των υψηλών στόχων της ΑΕΚ".

Στράτο, για πάντα εδώ!

Με υγεία και δύναμη για την εκπλήρωση όλων των στόχων σου με την κιτρινόμαυρη φανέλα!».

Happy end με Βέρντε

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει συμφωνία της ΑΕΚ με την Σπέτσια για την πώληση του Ιταλού εξτρέμ. Ο Βέρντε θα επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι που ήταν επιθυμία του ίδιου όπως και της ΑΕΚ να τον πωλήσει, και θα αγωνιστεί στη νεοφώτιστη ομάδα στην Serie A.

Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της η ΑΕΚ είναι στο 1-1.1 εκατ. ευρώ, λίγο μεγαλύτερο από αυτό που είχαν δώσει (σσ. 700 χιλ. ευρώ) οι «κιτρινόμαυροι» στην Ρόμα για να τον αποκτήσουν,