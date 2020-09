Έκρηξη στον Λίβανο (βίντεο)

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Αποθήκη όπλων της μουσουλμανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν εξερράγη σήμερα στον νότιο Λίβανο, ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και να πληγεί με ένα νέο ωστικό κύμα μια χώρα που αντιμετωπίζει τη βαθύτερη κρίση της μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990.

Η πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι η έκρηξη στην αποθήκη όπλων, η οποία προκάλεσε ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού στον ουρανό, προκλήθηκε από "τεχνικό πρόβλημα".

Η έκρηξη συγκλόνισε το χωριό Αϊν Κάνα στο νότιο Λίβανο, πολιτικό προπύργιο της βαριά οπλισμένης και πολιτικά ισχυρής οργάνωσης που έχει αναμετρηθεί σε πολέμους με το γειτονικό Ισραήλ.

Η έκρηξη έπληξε ακόμη περισσότερο μια χώρα που αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων τριάντα ετών και δεν έχει προλάβει να συνέλθει από μια καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 190 άνθρωποι.

Από την έκρηξη στη Βηρυτό στις 4 Αυγούστου, οι επακόλουθες πυρκαγιές στο λιμάνι και αλλού στην πρωτεύουσα έχουν προκαλέσει πανικό στη Βηρυτό και στη χώρα, η οικονομία της οποίας βρίσκεται σε ύφεση.

Άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σημείο έκρηξης, περίπου 50 χλμ. νότια της Βηρυτού. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν πρόσβαση στην περιοχή.

Δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες χωρίς να αναφέρουν αριθμό.

Αυτόπτης μάρτυρας κοντά στο χωριό είπε ότι ένιωσε το έδαφος να σείεται. "Όλο το χωριό σείστηκε", είπε.

Πηγή προσκείμενη στο φιλοϊρανικό κόμμα μίλησε για "ατύχημα" και είπε στο AFP ότι εκεί ήταν πράγματι "ένας χώρος της Χεζμπολάχ", αλλά "όχι αποθήκη" όπλων του κόμματος.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου, η έκρηξη, "από άγνωστα αίτια, συνέπεσε με την υπερπτήση εχθρικής αεροπορίας, που από σήμερα το πρωί δεν έχει αφήσει τον ουρανό" της περιοχής όπου βρίσκεται το χωριό Αϊν Κάνα, υποδηλώνοντας το Ισραήλ.

Ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός του σιιτικού κινήματος, έκαναν κάποιο σχόλιο για την έκρηξη.

Εικόνες από την περιοχή που μετέδωσε το λιβανέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed έδειχναν άνδρες να περπατούν πάνω σε καμένο έδαφος γεμάτο συντρίμμια. Ζημιές υπήρχαν σε ένα διπλανό σπίτι όπου το πάτωμα είχε καλυφθεί από γυαλιά και κάτι που φαινόταν να είναι μια λίμνη αίματος. Τουλάχιστον μία φωτιά καίει ακόμη στην περιοχή, σύμφωνα με το βίντεο.

