Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Χωρίς σημεία υποχώρησης ο αριθμός των κρουσμάτων

Στο επίκεντρο της πανδημίας η Αττική. Παράκληση προς τους ανθρώπους άνω των 65 και έκανε έκκληση να αποφευχθεί η πόλωση.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο επανέρχεται απειλητικά η επιδημία με δεύτερο κύμα και για την αντιμετώπιση της έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα, ανέφερε κατά την σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.

Είπε ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλότερα των 300 ατόμων επίπεδα, για δεύτερη εβδομάδα, χωρίς σημεία υποχώρησης, ενώ ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής έχει αυξητικές τάσεις

Όπως είπε στο επίκεντρο της επιδημιολογικής έξαρσης βρίσκεται η Αττική και τόνισε ότι απαιτείται προσπάθεια για να ανασχαιθεί η επιδημιολογική έξαρση και πρόσθεσε ότι η επίδραση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί στην Αττική θα φανεί προς το τέλος της επομένης εβδομάδας.

Κάλεσε τους άνω των 65 ετών να περιορίσουν τις κοινωνικές τους επαφές, ενώ για τους συγγενείς τους να θεωρούν τους εαυτούς τους ως πιθανούς ασυμπτωματικούς φορείς.

Ακόμα, αναφερόμενος στα γεγονότα της Μαδρίτης, έκανε έκκληση να αποφευχθεί η πόλωση από την κόπωση που φέρνει η πανδημία.