Βαρβιτσιώτης: Αν η Τουρκία επιθυμεί τον διάλογο, να αποσύρει τις απειλές (βίντεο)

Η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Την αλληλεγγύη τους απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο εξέφρασαν όλες οι χώρες της ΕΕ, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μετά το πέρας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα ήταν και παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Μένει στην πλευρά της Τουρκίας να αποφασίσει αν θα δεχθεί αυτό το κάλεσμα διαλόγου και θα καθίσει με την καρδιά της πάνω σ' αυτό το τραπέζι αποσύροντας όλες τις απειλές».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Βαρβιτσιώτη:

«Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προετοιμάσαμε την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής που θα ασχοληθεί με το θέμα της Τουρκίας. Όλες οι χώρες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι αυτός που θα πρέπει να αποφασίσει στο τέλος της ημέρας για το ποιές σχέσεις πρέπει να έχει με την Ευρώπη, είναι η ίδια η Τουρκία.

Θέλει να συνεχίσει να βαδίζει το δρόμο που βαδίζει σήμερα; Δηλαδή της επιθετικότητας απέναντι στις χώρες μέλη της ΕΕ ή θέλει να βρει έναν τρόπο καλής σχέσης και συνεργασίας με την Ευρώπη;

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Μένει στην πλευρά της Τουρκίας να αποφασίσει αν θα δεχθεί αυτό το κάλεσμα διαλόγου και θα καθίσει με την καρδιά της πάνω σε αυτό το τραπέζι, αποσύροντας όλες τις απειλές.

Αυτό που ξεκαθάρισα στους συναδέλφους μου είναι ότι δεν αποτελεί αυτό που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα ένα ακόμα επεισόδιο στις γνωστές ελληνοτουρκικές συγκρούσεις, αλλά αποτελεί έναν κίνδυνο για την αρχιτεκτονική ασφάλεια της ΕΕ, η οποία βασίζεται στην ηρεμία που πρέπει να επικρατεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.»