Πολιτική

Αποστρατικοποίηση της Λήμνου ζητά η Άγκυρα

Νέα Navtex εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας.

Νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex) εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, διά της οποίας αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου.

«Το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της νήσου Λήμνου, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, έχει παραβιαστεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τουρκική Navtex.

Το κείμενο της τουρκικής Navtex

Η νέα τουρκική Navtex δημοσιεύθηκε πριν απο την ανακοίνωση για νέο διερευνητικό γύρο επαφών ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα...