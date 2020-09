Οικονομία

“Ιανός”: η κρατική επιχορήγηση ανά Δήμο (πίνακας)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχορηγήσεις, ύψους 37 εκατ. ευρώ, από το ΥΠΕΣ σε Δήμους και Περιφέρειες που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, εκδόθηκαν από την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου, Γεωργία Βαλατσού, οι αποφάσεις που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους 37 εκατ. ευρώ, των ΟΤΑ που έπληξε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».

Συγκεκριμένα, τα 37 εκατ. ευρώ αφορούν στο ποσό της χρηματοδότησης που διατίθεται σε 20 δήμους και 3 περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση κάθε νοικοκυριού, από αυτά που επλήγησαν.

Συγκεκριμένα λαμβάνουν: