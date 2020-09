Κοινωνία

Ρογκιά Αργιθέας: δραματική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 για την θεομηνία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει μια γυναίκα το «σάρωμα» της περιοχής από τον μεσογειακό κυκλώνα, ο οποίος κατέστρεψε το σπίτι της.