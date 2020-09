Life

Άννα Βίσση: Τραγούδι αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Viral έγινε μέσα σε λίγες ώρες το τραγούδι, που έχει τίτλο “Τρομαγμένο μου”. Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Μεγάλη απήχηση είχε το τραγούδι “Τρομαγμένο μου”, που ερμηνεύει η Άννα Βίσση, και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του νεαρού καλλιτέχνη και ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Ζακ Κωστόπουλου.

«Ερμήνευσα ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο, τον νεαρό ακτιβιστή και καλλιτέχνη, που γράφτηκε από τη Λίνα Δημοπούλου και τον Γιώργο Καλογερόπουλο», έγραψε η Άννα Βίσση σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Η συγκίνηση που μου προκάλεσε το τραγούδι σε σχέση με το αποτρόπαιο τέλος του Ζακ, ήταν για μένα ο καταλυτικός λόγος να το κάνω», σημείωσε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Ο θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.