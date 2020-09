Κοινωνία

Ο παπάς της Οξυάς στον ΑΝΤ1: ο Χαρδαλιάς ασπάστηκε το χέρι μου και “μπράβο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς περιγράφει ο ιερέας τις δραματικές ώρες από τη μανία του “Ιανού”, αλλά και την επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων με ελικόπτερα.