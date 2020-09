Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αμαχερή στην Κερατέα Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν, άμεσα, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ