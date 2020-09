Τεχνολογία - Επιστήμη

Το πρώτο αεροπλάνο με μηδενική εκπομπή ρύπων (βίντεο)

Για την κίνηση και τη λειτουργία του αεροσκάφους χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη μόνο υδρογόνο.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία Airbus παρουσίασε τα σχέδιά της για τη δημιουργία του πρώτου στον κόσμο επιβατηγού αεροσκάφους μηδενικών εκπομπών ρύπων, το οποίο θα κινείται αποκλειστικά με υδρογόνο αντί για ορυκτά καύσιμα.

Το αεροσκάφος με την αρχική ονομασία ZEROe, το οποίο μπορεί να είναι έτοιμο σε 15 χρόνια, δηλαδή να πετάξει το 2035, θα μεταφέρει 100 έως 200 επιβάτες, ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλεγεί τελικά.

Για «μία ιστορική στιγμή για την εμπορική αεροπλοΐα συνολικά» και για τη «σημαντικότερη φάση μετάβασης που έχει δει ποτέ η αεροπορική βιομηχανία», έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Γκιγιόμ Φορί.

Όπως είπε, «φιλοδοξία μας είναι να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον των πτήσεων μηδενικών ρύπων. Πιστεύω ακράδαντα ότι η χρήση του υδρογόνου -τόσο ως συστατικού των συνθετικών καυσίμων όσο και ως πρωτογενούς πηγής ενέργειας για τα εμπορικά αεροσκάφη- έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το κλιματικό αποτύπωμα της αεροπορικής βιομηχανίας».

Τα τρία διαφορετικά σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν τουρμποκινητήρες που δουλεύουν με υγρό υδρογόνο αποθηκευμένο σε δεξαμενές και επιτρέπουν -ανάλογα με το μοντέλο- στο αεροπλάνο να πετάει τουλάχιστον 1.000 έως 2.000 ναυτικά μίλια (3.700 χιλιόμετρα). Η εταιρεία αναμένεται να έχει επιλέξει έως το 2025 την τεχνολογία που τελικά θα ακολουθήσει, ενώ άλλοι αναλυτές δήλωσαν επιφυλακτικοί πως ίσως το όλο φιλόδοξο σχέδιο δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί πριν το 2040, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Airbus επεσήμανε ότι για να γίνει η μετάβαση στο υδρογόνο πρέπει γενικότερα να βοηθήσουν οι κυβερνήσεις και άλλες επιχειρήσεις, ώστε να μεταμορφωθεί το όλο οικοσύστημα των πτήσεων, μεταξύ άλλων με την κατασκευή επίγειων υποδομών ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης του υδρογόνου, καθώς και με τις σχετικές επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία.

Ήδη, από τη δεκαετία του 1970, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι καταφθάνει η “οικονομία του υδρογόνου”, κάτι που δεν έχει γίνει πραγματικότητα ακόμη, εν μέρει επειδή το υδρογόνο παραμένει αρκετά ακριβό για ευρεία χρήση. Προς το παρόν, το περισσότερο υδρογόνο που χρησιμοποιείται σήμερα εξάγεται από το φυσικό αέριο, κάτι που όμως δημιουργεί εκπομπές ρύπων, συνεπώς χρειάζονται νέες πιο “καθαρές” τεχνικές μαζικής παραγωγής υδρογόνου, π.χ. από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό θέλει και η Airbus, η οποία σχεδιάζει την εξαγωγή υδρογόνου από το νερό μέσω ηλεκτρόλυσης.

Σήμερα, τα αεροπλάνα ευθύνονται περίπου για το 2,4% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα (πάνω από 900 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ετησίως), σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο για τις Καθαρές Μεταφορές. Η τάση της εκπομπής ρύπων από τα αεροσκάφη είναι αυξητική κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξανόταν ολοένα ο αριθμός των πτήσεων (προ κορονοϊού).΅