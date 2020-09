Οικονομία

ΑΑΔΕ - Διασταυρώσεις: Έκρυβαν εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες φορολογούμενων που έκρυβαν εισοδήματα. Τι βρήκε η ΑΑΔΕ.

Αδήλωτα εισπραχθέντα αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων που εισπράχθηκαν το 2014 αλλά δεν δηλώθηκαν, αποδοχές μισθωτών που σε δεκάδες περιπτώσεις υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και οι οποίες απεκρύβησαν απο την εφορία καθώς και αδήλωτες συντάξεις απο το εξωτερικό προκύπτουν απο τις διασταυρώσεις που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ, αυτές είναι οι κύριες κατηγορίες φορολογούμενων στις οποίες ύστερα απο εκτεταμένες διασταυρώσεις εντοπίστηκαν κρυμμένα εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ότι αφορά τις συντάξεις που καταβάλλοναι απο το εξωτερικό οι διασταυρώσεις βασίστηκαν σε πληροφορίες, που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής, αναφορικά με εισπραχθείσες αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και διοικητικές αμοιβές φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη διασταύρωση αυτή εντοπίστηκαν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που λαμβάνουν συντάξεις από χώρα της Ε.Ε. δίχως να τις δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι 10.000 από αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες η εκτίμηση του φόρου από τα μη δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι εντοπίζονται ως μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.

Η δεύτερη πηγή αφορά σε βεβαιώσεις αποδοχών, που απέστειλαν στην Α.Α.Δ.Ε. εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς, με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Από τη διασταύρωση αυτή, εντοπίστηκαν 40.000 περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 65 περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αποδοχές μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ ο καθένας.

Η τρίτη πηγή αφορά σε αδήλωτα εισπραχθέντα αναδρομικά ποσά μισθωτών και συνταξιούχων, που εισπράχτηκαν το 2014 και υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περίπου 42.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, όπως όφειλαν. Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των περιπτώσεων, εντοπίστηκαν 5 φορολογούμενοι, που απέκρυψαν αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά.

Οι διασταυρώσεις συνεχίζονται από την ΑΑΔΕ αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρμόδιες πηγές.