Βρήκαν το αδύναμο σημείο του κορονοιού;

Επιστημονική ανακάλυψη που γεννά ελπίδες για θεραπεία.

Μπροστά σε μια ανακάλυψη που δημιουργεί ελπίδες για την θεραπεία του κορονοϊού βρίσκονται οι επιστήμονες. Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, βρήκαν ένα αδύναμο σημείο στις ακίδες πρωτεΐνης του κορονοϊού.

Το αδύναμο αυτό σημείο είναι σαν μια υποδοχή στην επιφάνεια του ιού στην οποία μπορούν να εγχυθούν αντιικά φάρμακα με αποτέλεσμα να ανακόπτουν την πορεία του πριν εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα.

Το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ που ηγήθηκε της έρευνας είπε ότι τα ευρήματα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα στην μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Imre Berger δήλωσε ότι αν μπορέσουν οι επιστήμονες να «γεμίσουν» αυτή την υποδοχή με μόρια που λειτουργούν ως απενεργοποιητές του ιού, τότε, ο κορονοϊός θα εξολοθρεύεται πριν καν μας μολύνει.

Παρόλα αυτά ακόμα και αν αυτό θεωρείται ως άλμα στις έρευνες κατά του κορονοϊού οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παρασκευή ενός φαρμάκου θα πάρει χρόνια και είναι αμφίβολο αν αυτό το αντιικό φάρμακο θα είναι έτοιμο άμεσα.

Μόνο ένα φάρμακο έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύει από τον Covid-19. Πρόκειται για την Δεξαμεθαζόνη ένα φθηνό στεροειδές το οποίο βρέθηκε ότι μειώνει κατά ένα τρίτο τον αριθμό των σοβαρά ασθενών από το να χάσουν την ζωή τους.

Το δεύτερο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην μάχη κατά του κορονοϊού είναι η Υδροκορτιζόνη.

Επίσης η Ρεμδεσιβίρη ένα πειραματικό φάρμακο για τον Έμπολα έγινε το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε για την θεραπεία ασθενών στην Βρετανία και έδειξε ότι μειώνει την σοβαρότητα της ασθένειας αλλά όχι τους θανάτους από αυτήν.

Η επιφάνεια του κορονοϊού περιβάλλεται από ακίδες πρωτεΐνης που μοιάζουν με μικρά στέμματα.

Οι ακίδες αυτές είναι ενσωματωμένες σε μια μεμβράνη μέσα στην οποία του οποίου είναι το ιικό γονιδίωμα που είναι καλυμμένο από άλλες πρωτεΐνες.

Η ομάδα των ερευνητών ανέλυσε τον SARS-CoV-2 Spike σε μεγάλη ανάλυση.

Δημιουργήθηκε μια τρισδιάστατη δομή της ακίδας που επέτρεψε στους ερευνητές να κοιτάξουν βαθιά μέσα της και να αναγνωρίσουν τη μοριακή της σύνθεση.

Μέσα στην ακίδα της πρωτεΐνης, η ερευνητική ομάδα βρήκε την υποδοχή γεμάτη με ένα μόριο που ονομάζεται λινολεϊκό οξύ (LA), μια ανακάλυψη που ήταν απροσδόκητη.

Η δουλειά αυτού του λιπαρού μορίου είναι είναι η σταθεροποίηση της πρωτεΐνης ή του σωματιδίου προτού αλληλεπιδράσει με υποδοχείς στην επιφάνεια των ανθρώπινων κυττάρων. Και πιστεύουν ότι μια χημική ουσία που θα το μιμείται αυτό θα μπορούσε επομένως να δράσει ως αντιικό.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Imre Berger δήλωσε: «Αυτή είναι μια σημαντική ανακάλυψη γιατί μπορούμε τώρα να βρούμε τον τρόπο να «κλειδώσουμε» την πρωτεΐνη αυτή και να την κάνουμε μη μολυσματική. Τότε, θα έχουμε νικήσει τον κορονοϊό πριν καν μας μολύνει».

πηγή: Science