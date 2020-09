Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα κρούσματα στο Άγιον Όρος

Επέστρεψε από την χερσόνησο του Άθω, ο Σωτήρης Τσιόδρας. Συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Τρία νέα κρούσματα, τα οποία προστίθενται στα δέκα υπάρχοντα των προηγούμενων ημερών, εντοπίστηκαν την Τρίτη στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία κρούσματα εντοπίζονται σε σκήτη της ευρύτερης περιοχής των Καρυών.

Το απόγευμα επέστρεψαν από την χερσόνησο του Άθω, ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, οι οποίοι είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Αγιορείτικης Κοινότητας και της πολιτικής διοίκησης, με σκοπό την λήψη νέων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Στις Καρυές παρέμεινε το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να γίνουν γνωστά την Τετάρτη.