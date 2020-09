Life

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος συνοδοιπόρος του Ioannina Lake Run

Η εταιρεία στήριξε διοργανωτές, εθελοντές και αθλητές στον παραλίμνιο δρόμο των 5 χλμ και την διαδρομή 30 χλμ gγύρω από την Παμβώτιδα.

Με κεντρικό μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας σε όποιες δυσκολίες και εάν αντιμετωπίζουμε, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος συμμετείχε και φέτος ως Μεγάλος Χορηγός στην 14η διεξαγωγή του Ioannina Lake Run. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, διεξήχθησαν ο Παραλίμνιος Δρόμος 5χλμ και η διαδρομή των 30χλμ γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, επιβεβαιώνοντας πως το ισχυρό κίνητρο για δράση αποτελεί κινητήριο δύναμη, ικανή να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια.

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ, υπερήφανα στάθηκε έμπρακτα δίπλα στους διοργανωτές, τους εθελοντές αλλά και τους συμμετέχοντες αθλητές, στην εντατική προσπάθεια μηνών να δημιουργηθεί μία αθλητική γιορτή με ασφάλεια. Χάρη στα αυστηρά μέτρα και την πειθαρχημένη εφαρμογή τους που όρισε η Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο 14ος Γύρος της Λίμνης Ιωαννίνων άφησε τη δική του ιστορία ως μία από τις ελάχιστες αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες.

Σε μία από τις ομορφότερες διαδρομές της Ελλάδας, η ΒΙΚΟΣ δρόσισε τους συμμετέχοντες με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά Βίκος, ενώ στην εκκίνηση βρέθηκε και η Vikos Running Team αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως οι εργαζόμενοι και οι φίλοι της εταιρείας στηρίζουν ένθερμα τα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα της πόλης των Ιωαννίνων.

Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην Ελληνική αλλά και ξένη αγορά.

Η εταιρεία λειτουργεί τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή. Τρία εργοστάσια εμφιαλώνουν νερό και αναψυκτικά, ενώ το τέταρτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) και πώματα για τη συσκευασία νερού, αναψυκτικών και γάλακτος. Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν 65.800m2, σε μια έκταση 223 στρεμμάτων, η εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού και λειτουργεί 30 γραμμές παραγωγής. Επιπλέον, το 2014, μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετικών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά.

Το 2017 η εταιρεία εμπλουτίζει την γκάμα των αναψυκτικών με 3 νέες γεύσεις, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαντικό από το φυτό στέβια, Βίκος Cola στέβια, Βίκος Πορτοκαλάδα στέβια και Βίκος Λεμονάδα στέβια. Τα αναψυκτικά «Βίκος» παραμένουν τα μόνα αναψυκτικά που παρασκευάζονται με φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, χρησιμοποιώντας χυμό από ελληνικά φρούτα.