Πολιτική

Δένδιας προς ΕΕ για Τουρκία: Ας έχουμε έτοιμες τις κυρώσεις

Ξεκαθάρισε πως οι Βρυξέλλες οφείλουν να καταστήσουν σαφές προς την Άγκυρα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές άλλες προκλήσεις. Τι είπε για τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας.

Την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών της Ελλάδας με την Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας πως είναι συνομιλίες και όχι διαπραγματεύσεις. Μιλώντας στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Κέντρο για Ευρωπαϊκές Σπουδές Martens, με τίτλο “Η απειλή του αναθεωρητισμού: Προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο”, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η διεξαγωγή συνομιλιών σημαίνει ότι προσπαθούμε να βρούμε κανόνες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιήσουμε διαπραγματεύσεις. «Γιατί είναι τόσο δύσκολο; Γιατί η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο ως κοινό κανόνα», προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας με την απόσυρση του Oruc Reis, ο κ. Δένδιας είπε πως δεν το χαρακτηρίζει ένα παράθυρο, επειδή ένα παράθυρο είναι πολύ ευρύ με πολύ φως, αλλά ένα σημάδι, ένα μικρό φως στο τέλος του διαδρόμου που ίσως δείχνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία. Σημείωσε πως η Ελλάδα, ούσα μια ειρηνική χώρα, θα κάνει αυτό που της αναλογεί και ελπίζει ότι η Τουρκία θα κάνει το ίδιο. «Θα συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια και θα επιχειρήσουμε να επανεκκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει μια ευκαιρία, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών σκιαγράφησε αναλυτικά τις τουρκικές προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα, έκανε λόγο για τεράστια κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και παράνομης συμπεριφοράς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για αναθεωρητισμό εκ μέρους της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στη στάση της ΕΕ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως θα πρέπει να μείνει στο πλευρό των κρατών-μελών της, όχι μόνο λόγω της ιδιότητας του μέλους, αλλά επειδή διακυβεύεται το κράτος δικαίου και ειδικότερα το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε, επίσης, πως η ΕΕ πρέπει να κάνει ξεκάθαρο ότι εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις και ειδικότερα στην τουρκική οικονομία. «Αυτό που κάναμε ως ΕΕ, είναι ότι έχουμε επιβάλει κυρώσεις όταν ένα κράτος αψηφά το διεθνές δίκαιο. Αυτό θα πρέπει να ισχύει στη Λευκορωσία και αυτό θα πρέπει να ισχύει εάν η Τουρκία πιστεύει ότι θα μπορούσε να ενεργήσει πέρα από το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας» συμπλήρωσε. Αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του προς την ΕΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών προέτρεψε ας έχουμε έτοιμες τις κυρώσεις, για να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Σχετικά με την περίπτωση της Κύπρου, υπογράμμισε πως η παραβίαση συνεχίζεται, τα τουρκικά πλοία, τα ερευνητικά και τα γεωτρητικά διεξάγουν παράνομες έρευνες όχι μόνο στην ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και στις οριοθετημένες ζώνες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, καθώς και μέσα στη θαλάσσια κυριαρχία της Κύπρου. Διεμήνυσε περαιτέρω πως η προσβολή στην Κύπρο εξακολουθεί να υπάρχει και οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν σύμφωνα με το συμφωνημένο και ψηφισμένο πλαίσιο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας διαχώρισε πως υπάρχουν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας όσον αφορά τις παραβιάσεις της στην Κύπρο και μια επιλογή κυρώσεων εάν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας. Σημείωσε πως η Κύπρος έχει πετύχει καθαρά στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, Gymnich, μια συμφωνία ότι οι κυρώσεις στη Λευκορωσία και οι κυρώσεις έναντι προσώπων λόγω της παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου θα πάνε χέρι-χέρι και αυτό που συνέβη χθες στις Βρυξέλλες ήταν ότι η Κύπρος υπενθύμισε αυτή τη συμφωνία. Όσον αφορά στην Ελλάδα, είπε πως ζήτησε έναν κατάλογο επιλογών που θα περιγράφονται οι κυρώσεις που η ΕΕ θα λάβει, σε περίπτωση που η Τουρκία επιμένει στην παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.