Μακρόν σε Ερντογάν: είμαστε έτοιμοι για διάλογο, αλλά...

Ποιες ξεκάθαρες "κόκκινες γραμμές" έθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Έτοιμος για διάλογο με την Τουρκια δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν , προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Άγκυρα πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρώπης καθώς και το διεθνές δίκαιο.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι για διάλογο, για την ουσιαστική οικοδόμηση μιας Pax Mediterranea (“Ειρήνη στη Μεσόγειο”) αλλά όχι με το κόστος του εκφοβισμού, όχι με το κόστος της επιβίωσης του ισχυροτέρου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία και σεβασμό μεταξύ των συμμάχων», είπε ο Μακρόν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη. «Αυτές οι αρχές είναι μη διαπραγματεύσιμες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι ο Μακρόν είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών μετά τις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες προκάλεσαν την ρητορική και έμπρακτη παρέμβαση τη Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της η Τουρκία αναμένει μια συνετή και εποικοδομητική προσέγγιση από τη Γαλλία καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία μετά την επικοινωνία των δύο ηγετών.

Παράλληλα ο Ερντογάν τόνισε στον Μακρόν την ανάγκη χρησιμοποίησης διπλωματικών ευκαιριών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την επίτευξη βιώσιμων διαπραγματεύσεων.