Οικονομία

Μόνο με ραντεβού στις εφορίες της Αττικής

Σε ποιες άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού, λόγω κορονοϊού.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, και με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανακοινώνεται ότι, έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός Αττικής γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Για τον σκοπό αυτό, ο προγραμματισμός των επισκέψεων παρατείνεται έως και τις 16:00, για όσες υπηρεσίες (Κεντρική Υπηρεσία, Δ.Ο.Υ., Τελωνεία και Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους) είχαν προκαθορισμένο ωράριο εξυπηρέτησης κοινού μέχρι και τις 15:00.

Με σκοπό την προστασία της υγείας του συναλλακτικού κοινού, κάθε υπηρεσία πρέπει, κατά την είσοδο των πολιτών στο κτίριο, να τηρεί στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) των πολιτών, που εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο πολίτης σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. διαπίστωσης κρούσματος στην υπηρεσία, που επισκέφτηκε, αλλαγή της ώρας ραντεβού κ.α.).