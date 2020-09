Αθλητικά

Κράσνονταρ - ΠΑΟΚ: “Ζωντανός” στο παιχνίδι της πρόκρισης ο “Δικέφαλος του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εκτός έδρας γκολ του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει πως θα καταφέρει να αρπάξει το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League.

Την ευκαιρία να πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης έχασε ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης, στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, καθώς ηττήθηκε από την ομώνυμη ομάδα με 2-1, αν και προηγήθηκε στο σκορ και είχε ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ.

Η απώλεια του πέναλτι από τον Δημήτρη Πέλκα, αλλά και το δοκάρι του Ομάρ Ελ Καντουρί στο 68', ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης προκειμένου να φύγει αήττητη από το γήπεδο, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

O ΠΑΟΚ ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας την μεγάλη ευκαιρία να πάρει προβάδισμα από πολύ νωρίς. Ήταν μόλις το 5ο λεπτό, όταν η ελληνική ομάδα κέρδισε πέναλτι, σε χέρι του Κάϊο μετά από σουτ του Σβαμπ. Το πέναλτι υποδείχθηκε με τη χρήση του VAR δύο λεπτά αργότερα, αλλά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, έκανε κακή εκτέλεση κι έδωσε την ευκαιρία στον Σοφόνοβ να αποκρούσει εύκολα την μπάλα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 14' η Κράσνονταρ “έδειξε τα δόντια της”. Ο Πετρόφ μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και σούταρε από διαγώνια θέση, αλλά δεν ευστόχησε. Στο 21' Κλάεσον και Μπεργκ συνεργάστηκαν, αλλά ο Ζίβκοβιτς απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Στο 33' ο Πέλκας έδωσε “απάντηση” στο χαμένο δικό του πέναλτι. Με μια έξυπνη κίνηση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, από υποδειγματική παράλληλη πάσα του Α.Ζίφκοβιτς, άνοιξε το σκορ κι έβαλε τον ΠΑΟΚ σε… θέση οδηγού (0-1).

Η Κράσνονταρ ανέβασε ρυθμούς και στο 39', από δυνατό μαρκάρισμα του Γιαννούλη πάνω στον Καμπελά, κέρδισε πέναλτι, που εκτέλεσε επιτυχώς ο Κλάεσον για να ισοφαρίσει (1-1).

Στην επανάληψη η ρωσική ομάδα ξεκίνησε επιθετικά και στο 48΄ πλησίασε απειλητικά την εστία του Σέρβου γκολκίπερ, που όμως έγκαιρα έπεσε στην κατεύθυνση της μπάλας κι έδιωξε τον κίνδυνο. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκανε στο 64' ακόμα μια πολύ καλή επέμβαση σε πολύ επικίνδυνο σουτ του Βάντερσον.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν ολιγώρησε και με έξυπνη τακτική δημιούργησε επιθέσεις και στο 68' έφτασε σε τεράστια ευκαιρία, αλλά το πλασέ του Ελ Καντουρί σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της ρωσικής εστίας και στη συνέχεια δεν μπόρεσε ούτε ο Πέλκας να την προωθήσει στα δίχτυα.

Και η ψυχρολουσία ήρθε για τον ΠΑΟΚ άμεσα. Στο 70΄ ο Καμπελά διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του, με κοντινό πλασέ μετά από ενέργεια του Πετρόφ και ψηλοκρεμαστή ασίστ του Μπεργκ κι αφού η κάθετη επίθεση της Κρασνοντάρ εξουδετέρωσε την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και τον τερματοφύλακα του.

Στο 81΄ ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να αντιδράσει, αλλά η κεφαλιά του προωθημένου Μιχαηλίδη πέρασε άουτ. Έτσι η λήξη του αγώνα βρήκε την Κράσνονταρ νικήτρια με 2-1 και με το προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου στην επίσης άδεια Τούμπα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κράσνονταρ (Μουράντ Μουσάεφ): Σαφόνοβ, Ραμίρες, Σορόκιν, Κάιο, Πετρόφ, Καμπελά (81΄ Ούτκιν), Βιλένα, Όλασον, Μπεργκ, Κλάεσον, Βάντερσον (86' Σουλεϊμάνοφ).

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζ. Ζίβκοβιτς, Κρέσπο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Α. Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Πέλκας (79' Μπίσεσβαρ), Τζόλης (84' Σφιντέρσκι).