Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και ο Ερμής απ’ το Ζυγό σήμερα θα μπει στη μάχη με τον Κρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα έχει ειδήσεις...

ΚΡΙΟΣ:

Κριέ, όσο και να το παλεύεις είναι δύσκολο να βρεις ισορροπίες. Μπορεί κάποιες καταστάσεις να σε έχουν κουράσει, αφού είναι σαν να ζεις τη μέρα της Μαρμότας, κάθε τρεις και λίγο τα ίδια και τα ίδια. Προσπάθησε όμως αν νιώθεις ότι έχεις βαρεθεί να ασχολείσαι με ζητήματα που δε σε αφορούν άμεσα, να κρατήσεις αποστάσεις και να αφήσεις τους άμεσα εμπλεκόμενους να βρουν και τις λύσεις. Αν πάλι είσαι ο άμεσα ενδιαφερόμενος καλύτερα ξεκίνα να μετράς πρόβατα, γιατί σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείς με σοβαρά ή χρόνια ζητήματα.

ΤΑΥΡΟΣ:

Αγαπητέ Ταύρε, τα θέματα επικοινωνίας που λέγαμε και προχθές σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά σου, όπου ξυπνάει μέσα σου το αγωνιστικό σου πνεύμα και προσπαθείς να επιβάλλεις τις απόψεις και το δίκιο σου σε «αφεντικά και δούλους». Επειδή τα πνεύματα είναι τεταμένα, προσπάθησε να αποφύγεις βαρυσήμαντες ανακοινώσεις και δεσμευτικές δηλώσεις. Να θυμάσαι ότι σήμερα όλοι λίγο πολύ έχουν μια τάση να λειτουργούν εγωιστικά, αλλά στο τέλος είναι διατεθειμένοι να τα αφήσουν πίσω τους. ΔΙΔΥΜΟΙ:

«Δε χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα ρε μ^&΅#$»… Αυτή η γνωστή ατάκα της Βάσιας Τριφύλλη που δε θυμάμαι πόσα χρόνια πριν ειπώθηκε, αλλά έμεινε στην ιστορία, θα πρέπει να λειτουργήσει διδακτικά για σένα σήμερα, έστω και μεταφορικά, αφού ούτε οι σχέσεις χαλάνε για μικροπράγματα, ακόμα κι αν μιλάμε για μια περιπετειούλα ή κάποιου είδους προδοσία. Ναι, μπορεί γενικότερα η μέρα σήμερα να έχει κάποιες απογοητεύσεις στα ερωτικά, αλλά μην αφήσεις τον εγωισμό σου να χαλάσει κάτι σταθερό ή κάτι που έχει αξία για σένα. ΚΑΡΚΙΝΟΣ:

Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να σε απογοητεύουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και που ενδεχομένως θεωρείς ότι πρέπει να τεθούν επί τάπητος για να λυθούν μια κι έξω. Αφού σου ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι η ιδανικότερη μέρα για μια τέτοιου είδους διαχείριση των πραγμάτων, να σου επισημάνω ότι ακόμα κι αν μπεις στη διαδικασία να «ξύσεις πληγές» να είσαι έτοιμος να ακούσεις και τον αντίλογο, ο οποίος μάλιστα μπορεί να σε αιφνιδιάσει, γιατί θα δεις τη δική σου ευθύνη για την κατάσταση και δε θα μπορείς να δώσεις πειστικές απαντήσεις. ΛΕΩΝ:

Κάποιες μέρες καλύτερα να μαντρώνεσαι από μόνος σου, γιατί όταν δεν είσαι στα καλά σου μπορείς πολύ εύκολα να γίνεις εριστικός. Αυτοί που φαίνεται να πληρώνουν τη νύφη σήμερα είναι κυρίως τα αδέρφια ή άλλοι κοντινοί συγγενείς σου, ωστόσο και σε νέες ενδεχομένως γνωριμίες που κάνεις δεν αφήνεις και τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού τους αντιμετωπίζεις με σνομπισμό. ΠΑΡΘΕΝΟΣ:

Είτε από απογοήτευση, είτε επειδή κάποιος μπορεί να σε έθιξε προσπαθώντας να σε υποβιβάσει έχεις μια μανία να ξοδέψεις λεφτά και να ξεσπάσεις στο shopping therapy ή στο φαγητό. Από την άλλη η συγκεκριμένη όψη θα συνεχίσει να μας επηρεάζει κι επειδή κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις είσαι ικανός να πάρεις την Άρτα και τα Γιάννενα, και να μη σ’ αρέσουν κιόλας, καλύτερα να το ρίξεις στο διαλογισμό και την προσευχή.

ΖΥΓΟΣ:

Ζυγάκι, έχεις κάθε δικαίωμα να έχεις ό,τι άποψη θέλεις, αλλά φρόντισε να αναγνωρίσεις και στους άλλους το δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν και μην τους σκοτίζεις και πολύ-πολύ, γιατί είναι πολύ πιθανό σήμερα να βγάλουν δόντια και να σου δείξουν τη δύναμη τους. Επίσης, αυτές τις μέρες κοίτα να αποφύγεις όσο μπορείς τις συζητήσεις για θέματα που κρίνεις ότι είναι σοβαρά και βέβαια το κλείσιμο σημαντικών συμφωνιών και συνεργασιών. ΣΚΟΡΠΙΟΣ:

Η απαισιοδοξία σου σήμερα δε βοηθάει και πολύ τα πράγματα, γι’ αυτό καλό θα ήταν να μην ασχοληθείς με ερωτικές υποθέσεις που σου γεννούν ανασφάλειες, γιατί… Δε θέλω να σου πω ακριβώς το γιατί όπως μου βγαίνει, αλλά μάντεψε πως τα κάνεις όταν δε νιώθεις αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι ο άλλος ενδιαφέρεται και έχει καλή διάθεση για να τα βρείτε. Αυτό…! Να σου επισημάνω επίσης, ότι σε θέλω προσεκτικό στις μετακινήσεις σου σήμερα και να κλείσω μ’ αυτό. ΤΟΞΟΤΗΣ:

Γιατί νιώθεις μια ασυγκράτητη ανάγκη σήμερα να πας κόντρα σε όλους και σε όλα; Εγώ θα σου πω. Γιατί πιέζεσαι μέσα σου, γιατί αυτός ο Κρόνος πνίγει τις ορμόνες σου και γιατί θες κάπου να ξεσπάσεις κι εσύ σαν άνθρωπος. Βέβαια δεν το λες και πολύ σοφό να ξεσπάσεις στον κάθε άσχετο. Κι όταν λέω άσχετο, εννοώ όποιον δε σου φταίει, αλλιώς γνωστούς, άγνωστους, δε χαμπαριάζεις από τέτοια, όλους τους παίρνει η μπάλα σήμερα. Πρόσεξε μόνο, γιατί κάποιες παρεξηγήσεις θα αντέξουν στο χρόνο. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:

Αιγόκερε, μία και μόνο συμβουλή έχω να σου δώσω σήμερα. Ό,τι και να γίνει σήμερα απόφυγε τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και άλλα τέτοια παρορμητικά, γιατί το μέλλον δε θα σε δικαιώσει. Κι αν δεν έχεις καταλάβει, ου κάνεις και ου δεχτείς πρόταση γάμου. Ου κλείσεις συμφωνίες και συνεργασίες. Ου πάρουν τα μυαλά σου αέρα, γενικότερα. Ελπίζω να κατάλαβες τις εντολές! ΥΔΡΟΧΟΟΣ:

Ωχ… Πώς το λένε αυτό τώρα, που θα σου πατήσω τον κάλο; Θα στο πω μια κι έξω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν έχεις πάντα δίκιο.- Συνήθισε το, τί να κάνουμε; Ναι, η σημερινή μέρα είναι από εκείνες που η ακαμψία και η γνωστή σου αδιαλλαξία σου δημιουργεί προβλήματα. Στην καλύτερη χάνεις πλοία, αεροπλάνα κλπ ή πας από δρόμους που έχουν κίνηση. Και γιατί όλα αυτά; Γιατί όχι μόνο δε θέλησες να ακούσεις κάποιους που μπορεί να ξέρουν καλύτερα, αλλά ήθελες να τους δείξεις κι ό,τι τους αγνοείς. Και πρόσεξε, αυτά είναι τα χαλαρά σενάρια… ΙΧΘΥΕΣ:

Σήμερα ξημέρωσε μια περίεργη μέρα για τα ερωτικά σου αγαπητέ Ιχθύ κι αυτό γιατί με κάποιο τρόπο σου δίνεται η ευκαιρία και η αφορμή να πεις πράγματα στον άλλο που τα έπνιγες καιρό και ήθελες να τα βγάλεις από μέσα σου. Να ξέρεις βέβαια ότι οι πιθανότητες να μετανιώσεις είναι… ουουου… άπειρες! Αυτό γιατί δε σου βγαίνει να πεις τίποτα καλό, δεν προλαβαίνεις να βουτήξεις και τη γλώσσα στο μυαλό και καταλήγεις να γίνεσαι drama queen ή στη γλώσσα μας Μάρθα Βούρτση. Πηγή: astrologos.gr