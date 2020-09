Αθλητικά

Champions League: φαβορί για την πρόκριση ο Ολυμπιακός

Οι "ερυθρόλευκοι" είναι το λογικό φαβορί με αντίπαλο την Ομόνοια, που άφησε εκτός συνέχειας, στα πέναλτι, τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, στον πρώτο του αγώνα για τα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Χωρίς ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα, οι «ερυθρόλευκοι» του Πέδρο Μαρτίνς, θα επιδιώξουν το βράδυ (22:00) να βάλουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τα... θεμέλια της πρόκρισης με ένα σκορ ασφαλείας, εν΄ όψει του επαναληπτικού στην Λευκωσία.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν επεφύλασσε κάποια έκπληξη όσον αφορά τον καταρτισμό της αποστολής. Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους Ανδρούτσο, Σουντανί και Βρουσάι, ενώ επέλεξε τους: Μπα, Μπουχαλάκη, Μπρούνο, Καφού, Σισέ, Κάιπερς, Ελ Αραμπί, Φορτούνη, Χασάν, Χολέμπας, Κρίστινσον, Καμαρά, Μασούρα, Εμβιλά, Παπαδόπουλο, Ραφίνια, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τζολάκη και Βαλμπουενά.

Ο τεχνικός της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας όμως ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε εγγυημένη την θέση μας στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ και τώρα θα παίξουμε για τα πλει οφ του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είχε πετυχημένη η πορεία πέρυσι στην Ευρώπη, απέκλεισε την Άρσεναλ και είναι μια κορυφαίου επιπέδου ομάδα. Είναι σπουδαίο που είμαστε εδώ, θα κάνουμε τα πάντα» τόνισε χαρακτηριστικά.