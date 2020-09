Πολιτισμός

Μόνικα Μπελούτσι: ο κορονοϊός “μπλόκαρε” τις εμφανίσεις της στο Ηρώδειο

Οι παραστάσεις «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» αναβάλλονται σύμφωνα με τα επιπρόσθετα μέτρα για την Αττική που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

H Μόνικα Μπελούτσι δεν θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο καθώς οι παραστάσεις «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις» που είχαν προγραμματιστεί για τις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου αναβάλλονται σύμφωνα με τα επιπρόσθετα μέτρα για την Αττική που ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και την αναστολή όλων των υπαίθριων παραστάσεων και συναυλιών από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους, καθώς και ο τρόπος αλλαγής των εισιτηρίων για τις νέες αυτές ημερομηνίες» ενημερώνει η σχετική ανακοίνωση του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Η ανάγνωση από την Μόνικα Μπελούτσι των αδημοσίευτων κείμενων και επιστολών της Ελληνίδας ντίβας της όπερας, υπό τον τίτλο «Maria Callas: Lettres & Memoires» («Μαρία Κάλλας: Επιστολές και Αναμνήσεις») έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2019 στο θέατρο Marigny στο Παρίσι και ολοκλήρωσε τις παραστάσεις της την περασμένη άνοιξη μετά από μια sold out σεζόν.

Η ανάγνωση βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τομ Βολφ -σκηνοθέτη και της παράστασης, αλλά και της πρόσφατης ταινίας «Maria by Callas»- στο οποίο συγκέντρωσε πάνω από 350 αδημοσίευτα γράμματα της Κάλλας, γραμμένα από την ίδια στη διάρκεια 30 ετών (1946-1977).