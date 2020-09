Κοινωνία

Γερακαράκος στον ΑΝΤ1: να υπάρξει μέριμνα για τον συνωστισμό στα Μέσα Μεταφοράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις περιπολίες της ΕΛΑΣ στις πλατείες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.