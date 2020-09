Κόσμος

Αυτή είναι η γυναίκα που έστειλε φάκελο με δηλητήριο στον Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέρεται να έστειλε στον αμερικανό πρόεδρο την επιστολή που παρελήφθη την Παρασκευή στο κέντρο διαλογής του ταχυδρομείου του Λευκού Οίκου και περιείχε ρικίνη...

Στη γυναίκα από την επαρχία Κεμπέκ του Καναδά η οποία φέρεται να έστειλε την επιστολή που περιείχε θανατηφόρο δηλητήριο στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαγγέλθηκαν επίσημα χθες Τρίτη κατηγορίες για απειλές εναντίον του αρχηγού του κράτους, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστική αίθουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της οποίας η ίδια ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο διορισμένη από το δικαστήριο.

Η Πασκάλ Φεριέ, 53 ετών, κάτοικος της καναδικής επαρχίας Κεμπέκ, προσήχθη ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην πόλη Μπάφαλο, στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, όπου συνελήφθη την Κυριακή, παρουσία δικηγόρου διορισμένης από το δικαστήριο, της οποίας ζήτησε τις υπηρεσίες για το υπόλοιπο της διαδικασίας, κι ενός διερμηνέα από τα γαλλικά στα αγγλικά. Αν και δεν της έχει ζητηθεί ως αυτό το στάδιο να δηλώσει αθώα ή ένοχη, ο δικαστής Κένεθ Σρούντερ άφησε να εννοηθεί ότι θα θεωρήσει πως δηλώνει αθώα, καθώς αυτό της εγγυάται περισσότερα δικαιώματα.

Με βάση το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη, φέρεται να έστειλε στον αμερικανό πρόεδρο την επιστολή που παρελήφθη την Παρασκευή στο κέντρο διαλογής του ταχυδρομείου του Λευκού Οίκου και περιείχε ρικίνη, θανατηφόρο δηλητήριο που παράγεται με ειδική επεξεργασία των σπόρων του φυτού ρίκινος ο κοινός. Κατά τον πράκτορα ο οποίος ηγείται της έρευνας που διενεργείται για την υπόθεση, στην επιστολή ανέφερε, απευθυνόμενη στον αμερικανό πρόεδρο: «Σου βρήκα νέο όνομα: ‘Ο αποκρουστικός τύραννος κλόουν’, ελπίζω πως θα σου αρέσει. Καταστρέφεις τις ΗΠΑ , τις οδηγείς στην καταστροφή».

«Παράτα τα, μη θέτεις υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές», απαιτεί στο κείμενο, ενώ διευκρινίζει ότι εσώκλειστο στον φάκελο είναι ένα «ειδικό δώρο», το δηλητήριο, για να «βοηθήσει» τον Τραμπ να αποφασίσει. «Αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, θα βρω καλύτερη συνταγή για άλλο δηλητήριο, ή θα χρησιμοποιήσω το όπλο μου τη μέρα που θα καταφέρω να έρθω», καταλήγει το κείμενο, με υπογραφή «Free Rebel Spirit» («Ελεύθερο Εξεγερμένο Πνεύμα»).

Παρόμοιες διατυπώσεις και η ίδια υπογραφή βρέθηκαν σύμφωνα με τους ερευνητές σε άλλες έξι επιστολές οι οποίες ταχυδρομήθηκαν προς το Τέξας στα μέσα Σεπτεμβρίου, με παραλήπτες εργαζόμενους σε κέντρα κράτησης όπου είχε εγκλειστεί η Φεριέ το 2019, μετά τη σύλληψή της για παράνομη οπλοκατοχή, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Παρόμοια γλώσσα είχε χρησιμοποιηθεί στους λογαριασμούς στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter που φέρεται να διατηρούσε η Φεριέ, πάντα κατά το δικόγραφο.

Η κατηγορούμενη, η οποία δεν έδινε παρά μονοσύλλαβες απαντήσεις στην ακροαματική διαδικασία χθες Τρίτη, ζήτησε να διεξαχθεί ειδική ακροαματική διαδικασία, που ορίστηκε για την 28η Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αμερικανοί εισαγγελείς αναμένεται να παρουσιάσουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά της προτού μπορέσει να συνεχιστεί η δίωξη. Στο διάστημα που μεσολαβεί, θα παραμείνει προφυλακισμένη στις ΗΠΑ, αφού οι εισαγγελείς κρίνουν πως υπάρχει «υψηλός κίνδυνος φυγής» της.