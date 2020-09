Κόσμος

Επιστολή Ζάεφ στον Βαρθολομαίο: Ζητεί αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας

Η επιστολή του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Μετά την επιστολή, πριν από μερικές ημέρες, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με την οποία, του ζητούσε να ασκήσει την «έκκλητο προσφυγή» και να εξισώσει τους πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς της Βόρειας Μακεδονίας με τους άλλους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο, το ίδιο έπραξε και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το Γραφείο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ζόραν Ζάεφ έστειλε επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην οποία αυτός αναφέρεται στη συνάντηση που είχαν στο Φανάρι (σ.σ. τον Ιανουάριο του 2020), κατά την οποία ζήτησε υποστήριξη και συνδρομή, προκειμένου η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική oρθόδοξη εκκλησία - Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας» να αναγνωρισθεί ως αυτοκέφαλη εκκλησία και να γίνει αποδεκτή από τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου.

«Σεβόμαστε όλα όσα αποτελούν μέρος των διεθνών συνθηκών και περιστάσεων. Ωστόσο, ζητούμε να είμαστε ελεύθεροι εκκλησιαστικώς εντός των συνόρων της χώρας μας και οι αρχιερείς μας να συλλειτουργούν μαζί με τους αρχιερείς όλων των άλλων ορθόδοξων εκκλησιών σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας στην επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ο Ζόραν Ζάεφ, στην επιστολή του αυτή σημειώνει ότι ο ορθόδοξος λαός στη χώρα του αξίζει την ανεξαρτησία της εκκλησίας που ονειρεύεται επί έναν αιώνα και ότι «αναμένει να δει την Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία-Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας να αναγνωρίζεται ως αυτοκέφαλη, έχοντας την ευλογία και την γραπτή απόφαση από την πρώτο μεταξύ ίσων μεταξύ των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών,Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο».

Η ορθόδοξη εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας αποσχίσθηκε το 1967 από την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και κήρυξε το αυτοκέφαλό της με την ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», η οποία δεν αναγνωρίζεται από καμία Ορθόδοξη Εκκλησία του κόσμου.

Το σερβικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει μία δεύτερη εκκλησία στη Βόρεια Μακεδονία, την Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, με επικεφαλής τον Ιωάννη, ως την κανονική εκκλησία στην Βόρεια Μακεδονία η οποία βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία του. Το 2002 το Πατριαρχείο της Σερβίας στον διάλογο με την ορθόδοξη εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας πρόσφερε ευρεία αυτονομία όχι όμως και αυτοκέφαλο ενώ η ονομασία θα παρέμενε Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Η πρόταση αυτή παραμένει ακόμη ανοιχτή και αποτελεί την επίσημη θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, σχολιάζοντας χθες την επιστολή του Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροφσκι προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με την οποία ζητάει να αναγνωριστεί το αυτοκέφαλο της μη κανονικής ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας του, εξέφρασε την ελπίδα ότι το αίτημα αυτό δεν θα ικανοποιηθεί.

Ο Ντάτσιτς επισήμανε ότι στα εκκλησιαστικά θέματα υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται και τα θέματα να επιλύονται χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.