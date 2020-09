Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Τα μέτρα θα έχουν προοδευτική κλιμάκωση (βίντεο)

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα νέα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται και τους αρνητές της μάσκας.

«Υπάρχουν μερικοί που δημιουργούν θέμα κατά της μάσκας, οι οποίοι στην τελική δρουν κατά της οικογένειάς τους», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στους αρνητές της μάσκας, οι οποίοι μετά από εισαγγελική παρέμβαση θα περνούν από αυτοφώρω.

Κληθείς να σχολιάσει το συνωστισμό που παρατηρείται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο Λευτέρης Οικονόμου είπε πως, «γίνεται προσπάθεια από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να υπάρξουν περισσότερα Μέσα, όμως αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη».

Αναφορικά με τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού σε πλατείας, όπου από χθες άρχισαν οι αστυνομικοί να αποσυμφορούν με ηχογραφημένα μηνύματα, και για το αν θα υπάρξουν κι άλλα ανάλογα μέτρα, είπε πως «τα μέτρα σαφώς και θα έχουν προοδευτική κλιμάκωση.

«Εκείνο που έχει σημασία είναι να πειστούν οι πολίτες ότι μόνο αυτά που λέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι επιστήμονες να κάνουν», κατέληξε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.