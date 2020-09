Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα

Τα πρώτα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ένας Αλβανός 21 ετών τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πυροβολισμούς στην Καλλιθέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τη 1:00, άγνωστο έως αυτήν την ώρα άτομο πυροβόλησε τον νεαρό αλλοδαπό ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μαλαχίας και Μεταμορφώσεως.

Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.