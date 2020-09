Κοινωνία

Έστησαν ράντζα σε εκκλησίες για τους πλημμυροπαθείς στα Φάρσαλα (βίντεο)

Εννέα άτομα φιλοξενούνται σε ιερό ναό στην Υπέρεια. Μεταξύ αυτών και ένας ασθενής σε καροτσάκι. Τι λέει ο π. Κωνσταντίνος.