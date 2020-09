Πολιτισμός

Διευκρινίσεις του υπουργείου Πολιτισμού για τις παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους

Τι ακριβώς ισχύει από σήμερα για τις θεατρικές παραστάσεις, εξηγεί το υπουργείο Πολιτισμού.

Μόνο στην Περιφέρεια Αττικής αφορά η αναστολή διενέργειας θεατρικών παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους και όχι πανελλαδικά διευκρινίζει το υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, 22.9.2020, από την Πολιτική Προστασία δεν περιλαμβάνουν τα θερινά σινεμά, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΥΠΠΟ:

«Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, 22.9.2020 από την Πολιτική Προστασία, διευκρινίζεται ότι η εξαγγελθείσα αναστολή διενέργειας θεατρικών παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια Αττικής και δεν πρόκειται για μέτρο πανελλαδικής εμβέλειας. Επίσης επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνει θερινούς κινηματογράφους. Το ζωντανό θέαμα/ακρόαμα (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται στην λοιπή επικράτεια βάσει των κανόνων που έχουν εξαγγελθεί, με εξαίρεση περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί τοπικά περιοριστικά μέτρα. Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας των ?κλειστών χώρων ζωντανού θεάματος/ακροάματος έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι συντελεστές εγκαίρως».