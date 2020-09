Κοινωνία

Έγκυος από Καρδίτσα στον ΑΝΤ1: βράζαμε νερό από τις ρεματιές για να πιούμε (βίντεο)

Η Ελένη Τόλια, που διανύει τον 5ο μήνα της κύησής της, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” για τα όσα βίωσε η ίδια, το παιδί της και οι συγχωριανοί της.

Συγκλονίζει, με την περιγραφή της για τα όσα έζησε, μετά το φονικό πέρασμα του “Ιανού” η έγκυος που διασώθηκε χθες με ελικόπτερο από την Οξυά Καρδίτσας.

“Μαζεύαμε νερό από τις ρεματιές και το βράζαμε για να πιούμε. Όσοι δεν είχαν τρόπο να το βράσουν, το στράγγιζαν με τούλινα πανιά. Αδιανόητες και άθλιες για την εποχή οι συνθήκες” τόνισε.

Σημείωσε ωστόσο ότι δεν φοβήθηκε παρά μόνο το βράδυ της μεγάλης καταστροφής. “Τι να φοβηθείς όταν βλέπεις μπροστά σου το χάος” διερωτήθηκε.

Η κα Τόλια δήλωσε πάντως ότι στόχος της είναι να επιστρέψει στην Οξυά, ενώ ζήτησε ο κάθε ένας, από το πόστο του, να κάνει ότι μπορεί για την περιοχή.