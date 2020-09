Κοινωνία

Κορονοϊός: Αστυνομικοί “αδειάζουν” την πλατεία Βαρνάβα (εικόνες)

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή συνωστισμού σε πλατείες και το ηχητικό που ακούγεται.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο, αργά χθες το βράδυ, στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι για την αποτροπή συνωστισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο να αποχωρήσει από την πλατεία και μετά από λίγη ώρα η πλατεία άδειασε.

Παράλληλα, ηχογραφημένο μήνυμα της ΕΛΑΣ προς τους πολίτες, που ακούγεται από τα περιπολικά από χθες για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού, τονίζει ότι δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις άνω των εννέα ατόμων σε εξωτερικούς χώρους, ενώ επισημαίνει πως όλοι πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικά, το μήνυμα της ΕΛΑΣ, που θα ακούγεται στους δρόμους έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αναφέρει: «Δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις άνω των εννέα ατόμων σε πάρκα, πλατείες και άλλες εξωτερικούς χώρους. Για την παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Η απαγόρευση ισχύει έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ας κάνουμε όλοι υπομονή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία».

Το μήνυμα αναπαράγεται στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αραβικά.