Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τεράστια απειλή που μπορεί να μας πάει πολύ πίσω

Τι είπε ο υπουργός Εσωτερικών για τις μάσκες, τα κλειστά σχολεία λόγω καταλήψεων, τις αποζημιώσεις στην Καρδίτσα και τις αντιδράσεις των πληγέντων.

Τεράστια απειλή χαρακτήρισε τον κορονοϊό ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Ο κορονοϊός είναι μια τεράστια απειλή και δεν έχουμε περιθώριο να την υποτιμήσουμε. Μπορεί να μας πάει πολύ πίσω” είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα σχολεία είπε ότι γίνεται σημαντική προσπάθεια από τη συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων και των παιδιών, ενώ για τις καταλήψεις σημείωσε ότι με αυτές δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. “Το κλειστό σχολείο είναι κακό σχολείο” σημείωσε.

Για την υπόθεση με τις μάσκες στα σχολεία, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να υποστηρίξει την αυτοδιοίκηση και να δώσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά. Θύμισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε, έγκαιρα, τα χρήματα στην ΚΕΔΕ, η οποία λειτούργησε πολύ γρήγορα και με διαφάνεια. «Η αστοχία υπήρξε από την πλευρά της επιτροπής του υπουργείου Υγείας που έδωσε λάθος διαστάσεις. Και θέλω να ξεκαθαρίσω πως κατανοώ ότι δεν μπορούσε η ΚΕΔΕ να αγνοήσει αυτές τις διαστάσεις, γιατί αν το είχε κάνει, σήμερα θα ήταν υπόλογη για παράβαση καθήκοντος», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Διατίθενται 4 εκατομμύρια ευρώ άμεσα στον δήμο Καρδίτσας

Για την επίσκεψή του στην Καρδίτσα και όσα αντίκρισε εκεί, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: “Είδα θλίψη και απόγνωση γιατί η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη την ελπίδα”.

Ο υπουργός σημείωσε ότι διατίθενται 4 εκατομμύρια ευρώ άμεσα στον δήμο Καρδίτσας. “Έχουν ήδη πιστωθεί στο ταμείο του Δήμου. Από εδώ και πέρα είναι δουλειά του να διατεθούν στις οικογένειες. Αυτό το τριήμερο οι πολίτες μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους” είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και ζήτησε χωρίς γραφειοκρατία να δοθούν στους πολίτες τα χρήματα.

“Εμείς είπαμε στον Δήμο Καρδίτσας: δώστε τα χρήματα πριν τελειώσει η καταγραφή των ζημιών” πρόσθεσε.

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι μίλησε με πολλούς ανθρώπους, τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός, κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στην Καρδίτσα και τόνισε ότι δεν αντιλήφθηκε να υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια.

Ζαχαριάδης: Ο κ. Πέτσας βλέπει από τη τηλεόραση την καταστροφή στην Καρδίτσα

Για «πολύ μεγάλη ζημιά» στην Καρδίτσα, που επισκέφτηκε δύο φορές, έκανε λόγο μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Κώστα Ζαχαριάδης. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οιζημιές είναι εκατοντάδων χιλιάδων στις επιχειρήσεις, στον αγροτικό τομέα και την κτηνοτροφία.

Για τις κατηγορίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκίνησε τις αποδοκιμασίες των ντόπιων κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημείο, ο κ. Ζαχαριάδης, απέρριψε την κατηγορία αυτήν. Έπειτα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία στους χειρισμούς της, λέγοντας ότι καθυστέρησε 4 μέρες ο πρωθυπουργός να επισκεφθεί την περιοχή. Ακόμη και για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε καυστικά πως υπήρξαν και εκεί καθυστερήσεις. Παράλληλα, είπε, πώς όπως ο ίδιος διαπίστωσε, η απουσία των τοπικών αρχόντων από την περιοχή είναι έντονη αφού ούτε ο δήμαρχος ούτε ο αντιπεριφερειάρχης ήταν εκεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τα αυστηρά μέτρα για την πανδημία. Όπως επισήμανε ο κ. Ζαχαριάδης, είναι απαραίτητα για να μείνουμε υγιείς και πρέπει να είναι προτεραιότητα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι επισημάνσεις του κόμματος του, ήταν σωστές καθώς επαληθεύθηκαν. Επίσης, για τα φαινόμενα άρνησης και μη πειθαρχίας ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι χρειάζεται διάλογος και πειθώ, ενώ είπε ότι όλοι όσοι είναι αρνητές έχουν μια ηθικοαξιακή σύγκρουση, βάζοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους.

Όμως, ο κ. Ζαχαριάδης, τόνισε ότι είναι αναγκαίο και οι κυβερνώντες να δίνουν το καλό παράδειγμα ρίχνοντας τα βέλη του στον Γιώργο Κουμουτσάκο και τον Νίκο Χαρδαλιά, που έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ημέρες.

Κουτσούμπας: Δεν είναι ώρα για ψίχουλα

Στην Καρδίτσα βρέθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου ζήτησε έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες. Ολόκληρη η δήλωση:

«Περιττεύει να πω ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες. Θα επαναλάβω ότι αυτή η ώρα, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, γιατί τα λόγια τα ακούμε και από τους κυβερνώντες, και από τις κρατικές αρχές και από τις τοπικές αρχές. Θέλουμε να δούμε πράξεις. Και πράξεις σημαίνει η αποζημίωση να φτάσει στο 100% για όλες τις καταστροφές, χωρίς όρους, αστερίσκους και προϋποθέσεις.

Δεν είναι ώρα για ψίχουλα. Δεν μπορεί ο άλλος να αποκαταστήσει το σπίτι του, το κατάστημά του, το χωράφι του, αυτό που έχει χάσει και αυτά που του έχει πλήξει η κακοκαιρία με ένα επίδομα και με ψίχουλα. Ούτε με αναστολές κάποιων χρεών και πληρωμών, για ένα εξάμηνο. Γιατί μετά από ένα εξάμηνο θα μπορεί ο καταστηματάρχης της Καρδίτσας, ο αγρότης της Καρδίτσας, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος της Καρδίτσας να πληρώσει, είτε στην εφορία, είτε τον ΕΝΦΙΑ, είτε στις τράπεζες που χρωστάει, είτε δημοτικά τέλη;

Θα πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να υπάρχει αναστολή μέχρι να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, να αρχίσει να δουλεύει κανονικά ξανά η οικονομία και να μπορεί να έχει εισόδημα. Και το επίδομα θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει αυτό που χάνει, αυτό που θα είχε ως εισόδημα αν δούλευε το κατάστημα, αν μπορούσε να δουλέψει ο εργαζόμενος και να είναι 100%. Και όχι αυτές τις κοροϊδίες που λένε και οι κυβερνώντες και η αξιωματική αντιπολίτευση και οι διάφοροι των περιφερειών και των δήμων».